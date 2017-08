Zverev siegt in Washington, Ofner-Lauf in Kitz

Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

bwin TENNIS CHALLENGE - Woche 10: Washington & Kitzbühel

Die zurückliegende Turnierwoche von 30. Juli bis 6. August war eine bwin 500-Woche, womit dem Sieger der Woche nicht nur 500 Golden Points, sondern zudem auch 5.000 Euro gutgeschrieben wurden!

Angeführt wurde die erste August-Woche von den Citi Open in Washington, das Alexander Zverev für sich entscheiden konnte. Der 20-Jährige und sein neuer Trainer Juan Carlos Ferrero feiern damit einen perfekten Einstand, für den Deutschen war es der fünfte Titel auf der ATP-Tour und bereits der vierte in diesem Jahr.

Zverev besiegte auf dem Weg ins Finale Jordan Thompson, Tennys Sandgren, Deniil Medvedev und Kei Nishikori, im Endspiel gab es einen 6:4, 6:4-Erfolg gegen Kevin Anderson, der unter anderem Dominic Thiem aus dem Turnier nahm. "Wie hätten wir besser starten können, als mit diesem Titel? Hoffentlich kommen noch viele weitere dazu, und hoffentlich arbeiten wir noch viele Jahre zusammen", sagte Zverev bei der Siegerehrung in Washington Richtung Ferrero.

Erstaunliche Parallelen gab es zwischen übrigens zum Turnier in Kitzbühel: Auch dort gewann mit Philipp Kohlschreiber ein Deutscher, auch der 33-Jährige hat mit Markus Hipfl einen neuen Coach. "Er hat mich jedes Mal aufs Neue motiviert und mir in den Arsch getreten. Danke, Markus - ohne dich wäre ich gar nicht auf den Platz gegangen."

Der nächste Sensationslauf gelang Sebastian Ofner in den Tiroler Alpen. Der 21-Jährige zog mit einer Wildcard ausgestattet bis ins Halbfinale vor, unterlag dort Joao Sousa, der zuvor schon Gerald Melzer besiegen konnte. "Ich bin sehr zufrieden mit dieser Woche. Ich werde wirklich viele positive Sachen mitnehmen in die Zukunft", strahlte Ofner trotz der unglücklichen 6:7, 6:7-Niederlage gegen Sousa.

bwin TENNIS CHALLENGE - Woche 10: Stanford & Los Cabos

Nicht ganz so ideal wie für ihre Landsmänner lief es für Julia Görges, die in Washington im Finale Ekaterina Makarova 6:3, 6:7, 0:6 unterlag. Für die Deutsche war es die sechste Finalniederlage in Folge, Görges wartet nun schon seit April 2011, als sie in Stuttgart gewinnen konnte, auf den dritten WTA-Titel.

In Stanford gewann Madison Keys das rein US-amerikanische Finale gegen Coco Vandeweghe 7:6, 6:4 und sicherte sich ihren dritten WTA-Titel. Seinen zehnten Turniersieg verbuchte dagegen Sam Querrey, der in Los Cabos in Mexiko im Finale Thanasi Kokkinakis 6:3, 3:6, 6:2 niederrang.

bwin TENNIS CHALLENGE - Ausblick auf Woche 11

