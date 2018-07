Vor dem Wimbledon-Halbfinale: Angelique Kerber und Julia Görges im Check

Angelique Kerber und Julia Görges spielen am Donnerstagmittag um den Einzug ins Wimbledon-Finale. Während Kerber als Favoritin in ihr Semifinale gegen Jelena Ostapenko geht (14 Uhr im LIVETICKER), ist Görges in ihrem ersten Grand-Slam-Semifinale die Außenseiterin gegen Serena Williams (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Von Ulrike Weinrich aus Wimbledon

ANGELIQUE KERBER (KIEL/NR. 11) - JELENA OSTAPENKO (LETTLAND/NR. 12)

WAS SPRICHT FÜR KERBER : Die 30-Jährige hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Turnierbeginn frei gespielt und ist ihrer Bestform schon wieder sehr nah. "Angie" liebt Wimbledon und stand bereits 2016 im Endspiel gegen Serena Williams (3:6, 5:7). Kerber ist 2018 die konstanteste Grand-Slam-Spielerin: Australian Open (Halbfinale mit zwei Matchbällen gegen Simona Halep), French Open (Viertelfinale), Wimbledon (mindestens Halbfinale). Es ist bereits ihr siebtes Vorschlussrunden-Duell bei einem Major-Event.

WAS SAGT KERBER: "Für mich gibt es keine Favoritin. Jede hat verdient, im Halbfinale zu stehen. Meine Ergebnisse in dieser Saison haben mir gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin."

WAS SAGT OSTAPENKO : "Angie ist eine großartige Spielerin. Es wird ein Kampf, das Halbfinale wird eine schwere Aufgabe. Es wird wahrscheinlich lange Ballwechsel geben. Ich muss selbstbewusst, aggressiv und konstant auftreten."

WAS SAGT BARBARA RITTNER : "In einem Match gegen Ostapenko kann vieles passieren. Wenn die junge Lettin einen Lauf hat, dann wird es für jede Gegnerin schwer. Wenn ich mich festlegen sollte, würde ich die Siegchance von Angie auf 70:30 beziffern. Diesmal nicht aufgrund der Erfahrung oder der Coolness, denn die hat Ostapenko als French-Open-Siegerin von 2017 auch. Sie ist sowieso eine relativ respektlose und kaltschnäuzige Dame. Aber Angie ist die solidere Rasenspielerin. Ich glaube, dass Kerber in zwei knappen Sätzen die Nase vorne haben wird."

WAS MEINEN WIR: Kerber gewinnt in zwei Sätzen.

JULIA GÖRGES (BAD OLDESLOE/NR. 13) - SERENA WILLIAMS (USA)

WAS SPRICHT FÜR GÖRGES : Die 29-Jährige ist spielerisch und menschlich in den vergangenen Jahren noch einmal enorm gereift. 2017 spielte "Jule" eine starke Saison und wurde am 5. Februar 2018 mit dem erstmaligen Sprung in die Top Ten der Weltrangliste belohnt. Bislang mochte sie das Spiel auf dem unberechenbaren Rasen nicht - und war in den vergangenen fünf Jahren jeweils in der ersten Runde von Wimbledon gescheitert.

WAS SAGT GÖRGES : "Es ist eine große Chance, hier gegen Serena spielen zu dürfen. Sie ist ein echter Champion und hat auch in Wimbledon schon so viel gewonnen. Aber jedes Match beginnt bei Null. Ich muss mich auf mein Spiel konzentrieren."

WAS SAGT SERENA WILLIAMS: "Wir haben ja erst vor ein paar Wochen in Paris gegeneinander gespielt. Aber das spielt keine Rolle mehr. Es ist jetzt ein komplett neues Match, ein anderer Belag. Wir starten bei Null."