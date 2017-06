Lottner und Korpatsch kurz vor Premiere

Erlebe

deinen Sport

live AEGON International Women Single Do Live WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do Live The Boodles: Tag 3 AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles: Tag 4 AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale Boodles Challenge Sa 13:30 The Boodles: Tag 5

Antonia Lottner und Tamara Korpatsch greifen nach der Hauptfeldteilnahme in Wimbledon.

Antonia Lottner und Tamara Korpatsch stehen kurz vor der Hauptfeldpremiere in Wimbledon. Die beiden stehen im Qualifkationsturnier in Roehampton nach überzeugenden Siegen im Finale. Lottner besiegte die Usbekin Nigina Abdumairova mit 6:2, 6:1 und spielt im Finale gegen Polona Hercog. Korpatsch setzte sich gegen die Australierin Lizette Cabrera mit 6:3, 6:3 durch. Für die 22-jährige Korpatsch wäre es die erste Hauptfeldteilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier. Lottner hatte letztes Jahr bei den US Open ihre Premiere gegeben. Acht deutsche Damen hatten aufgrund ihres WTA-Rankings den Sprung direkt ins Hauptfeld geschafft.