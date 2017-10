Fognini für zwei Grand Slams gesperrt

Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Tag 4 Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Fabio Fognini ist wegen unsportlichen Verhaltens und sexistischer Aussagen bestraft worden. Das Grand-Slam-Board belegte den 30-Jährigen am Mittwoch mit einer Geldstrafe von 96.000 Dollar (rund 81.000 Euro) und einer Sperre auf Bewährung für zwei Grand-Slam-Turniere, wovon eines die US Open sein müssen.

Sollte sich Fognini bis zum Ende des Jahres 2019 keine weiteren Aussetzer leisten, wird die Geldstrafe halbiert und die drohende Sperre verfällt.

Fognini hatte im September bei den US Open während seiner Erstrundenniederlage im Einzel die Stuhlschiedsrichterin Louise Engzell (Schweden) unter anderem als "Schlampe" und "hässliches Eichhörnchen" bezeichnet. Bereits damals hatte das Grand-Slam-Board den Weltranglisten-28. in New York mit einer Strafe von 24.000 Dollar belegt und vom Turnier suspendiert.

"Herr Fognini akzeptiert die Entscheidung und wird sie nicht anfechten. Für sein Fehlverhalten hat er Reue gezeigt", teilte das Grand-Slam-Board in einem Statement mit.

Fognini, verheiratet mit der ehemaligen US-Open-Siegerin Flavia Pennetta, ist als Hitzkopf bekannt. Auch in Wimbledon hatte er 2014 wegen schlechten Benehmens eine Strafe in Höhe von rund 25.000 Dollar zahlen müssen.