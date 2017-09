Drastische Strafe für Fognini

Fabio Fognini darf wegen seines unsportlichen Verhaltens im Einzel bei den US Open nicht zum Doppel antreten.

Fabio Fognini ist wegen unsportlichen Verhaltens von den US Open ausgeschlossen worden. Der Weltranglisten-26. war wegen diverser Vergehen während seiner Erstrundenniederlage in New York bereits mit einer Strafe von 24.000 US-Dollar belegt worden. Die Suspendierung beschloss das Grand-Slam-Board am Samstag. Damit kann Fognini, Hamburg-Sieger von 2013, nicht zum Doppel an der Seite seines Landsmanns Simone Bolelli antreten.

Die Ermittlungen werden nach Angaben der Turnierleitung fortgesetzt. Fognini droht im schlimmsten Fall sogar eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 US-Dollar. Insgesamt soll Fognini in seinem Auftaktmatch dreimal gegen den Verhaltenskodex verstoßen haben. Unter anderem wird der 30-Jährige beschuldigt, die Stuhlschiedsrichterin mit sexuellen Anspielungen beleidigt zu haben.

Fognini, verheiratet mit der ehemaligen US-Open-Siegerin Flavia Pennetta, ist als Heißsporn bekannt. Auch in Wimbledon hatte er 2014 wegen schlechten Benehmens eine Strafe von rund 25.000 US-Dollar zahlen müssen.