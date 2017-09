Sloane Stephens rockt Jimmy Kimmel

Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO: TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Tag 1 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale

Es gehört fast schon zum Standard-Programm eines US-Open-Gewinners: ein Besuch in US-TV-Shows. Sloane Stephens war unter anderem bei Jimmy Kimmel Live zu Gast.

Diverse Sportshows, LIVE with Kelly and Ryan, Good Morning America - Sloane Stephens hat nach ihrem Sensationssieg bei den US Open in der vergangenen Woche das volle Programm durchgezogen. Ehre und Pflicht: natürlich auch ein Besuch bei Late-Night-Talker Jimmy Kimmel in Jimmy Kimmel Live. Hier sprach Stephens unter anderem über ihr Missgeschick bei der Siegerehrung und das Covershooting für die aktuelle Ausgabe der Sports Illustrated. Prädikat: lustig! Klickt mal rein...