Maria eilt in zweite Runde von New York

Tatjana Maria steht zum zweiten Mal nach 2012 in der zweiten Runde der US Open in New York. Die Weltranglisten-61. aus Bad Saulgau meisterte ihre Pflichtaufgabe beim 6:1, 6:1 gegen Wildcard-Inhaberin Ashley Kratzer (USA) souverän.

Nächste Gegnerin der 30-jährigen Maria ist bereits am Donnerstag die an Position 15 gesetzte Lokalmatadorin Madison Keys (USA). "Sie spielt sehr aggressiv, aber mein Spiel ist vielleicht gar nicht so schlecht gegen eine wie sie", sagte Maria, die auf die Ansetzung auf einem der großen Courts hofft: "Das wäre schön."

Wegen der Regenfälle hatte unter anderem Marias Auftaktmatch von Dienstag auf Mittwoch verlegt werden müssen.

Bislang haben fünf deutsche Profis die zweite Runde von Flushing Meadows erreicht. Sieben sind bereits gescheitert - darunter auch Titelverteidigerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 6).

