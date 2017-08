Petkovic verliert Hängepartie

Andrea Petkovic ist als sechster deutscher Profi in der ersten Runde der US Open in New York ausgeschieden. Die Weltranglisten-93. aus Darmstadt unterlag der im Ranking um zwei Positionen besser platzierten Jennifer Brady (USA) in 2:13 Stunden mit 4:6, 6:3, 1:6.

"Das war ein Match der vergebenen Chancen für mich. Der dritte Satz war wie verhext", sagte Petkovic, die nur drei von 13 Breakchancen nutzen konnten. Mit Blick in die Zukunft gab sich die Flushing-Meadows-Viertelfinalistin von 2011, die Anfang September 30 Jahre alt wird, trotzdem zuversichtlich: "Es sind jetzt ein paar Jahre, in denen es nicht so läuft, aber ich glaube noch an mich", betonte Petkovic: "Da muss man durch. Und ich habe noch Lust, da durchzugehen."

Auch Qualifikant Maximilian Marterer (Nürnberg) scheiterte an seiner Auftakthürde und unterlag Donald Young (USA) mit 3:6, 6:1, 1:6, 4:6. Damit sind in der ersten Runde bis dato sieben von 17 im Hauptfeld gestarteten deutschen Profis ausgeschieden. Vier stehen bereits in der zweiten Runde.

Das Match von Petkovic war am Dienstag wegen Regens beim Stand von 4:3 für die Fed-Cup-Spieleron im zweiten Satz auf Mittwoch verschoben worden.

Die Hessin startete bei der Fortsetzung konzentriert, nahm Brady gleich den Aufschlag ab und holte sich Durchgang zwei. Im entscheidenden Satz allerdings steigerte sich die Amerikanerin und ging schnell mit 3:0 in Führung. Kurz danach vergab Petkovic drei Breakbälle und erholte sich davon nicht mehr.

Aufgrund der Verschiebungen wegen der Wetterkapriolen sollten am Mittwoch insgesamt zwölf deutsche Profis zum Einsatz kommen. Dabei waren für Alexander Zverev (Nr. 4), Mischa Zverev (beide Hamburg/Nr. 23), Florian Mayer (Bayreuth) und Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 30) schon ihre Zweitrundenpartien angesetzt.

Petkovic hatte nach einigen Rückschlägen Anfang August mit dem Halbfinal-Einzug in Washington ein Ausrufezeichen gesetzt. Dort hatte sie sich erst Görges geschlagen geben müssen.

