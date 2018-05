French Open: Quali-Aus für Julia Grabher

Julia Grabher ist als letzte österreichische Dame in der Qualifikation gescheitert. Sie unterlag in Runde zwei der an drei gesetzten Arantxa Rus mit 3:6, 3:6.

Bereits gestern hatte Barbara Haas in Quali-Runde eins gegen die Polin Magdalena Frech mit 3:6, 6:7 (7) verloren.

Um den Einzug ins Hauptfeld spielt am Nachmittag noch Dennis Novak. Nach seinem überraschenden Sieg gestern gegen den an eins gesetzten Taro Daniel trifft der 24-Jährige auf Adam Pavlasek. Es wäre Novaks erste Hauptfeldteilnahme ist Paris.