Struff mit Mclachlan im Doppel-Halbfinale von Melbourne

Jan-Lennard Struff hat im Doppel das erste Grand-Slam-Halbfinale seiner Karriere erreicht. Der 27 Jahre alte Davis-Cup-Spieler aus Warstein gewann bei den Australian Open an der Seite des Japaners Ben Mclachlan überraschend gegen die an Position eins gesetzten Lukas Kubot und Marcelo Melo (Polen/Brasilien) mit 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

Damit muss Teamchef Michael Kohlmann in der Vorbereitung auf das Davis-Cup-Duell mit Australien in Brisbane (2. bis 4. Februar) noch länger auf Struff verzichten. Ein Teil des Teams befindet sich seit Montag bereits im Trainingslager an der Gold Coast.

Im Halbfinale von Melbourne treffen Struff und der gebürtige Neuseeländer Mclachlan entweder auf Marcus Daniell/Dominic Inglott (Neuseeland/Großbritannien) oder Oliver Marach/Mate Pavic (Österreich/Kroatien). Struff war im Einzelwettbewerb des Happy Slams in der zweiten Runde an Superstar Roger Federer (Schweiz/Nr. 2) gescheitert - in drei Sätzen.