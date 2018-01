Dennis Novak fehlt noch ein Sieg für das Hauptfeld

Dennis Novak hat sich wieder durchgekämpft: Der Trainingspartner von Dominic Thiem spielt nun gegen den Japaner Go Soeda um einen Platz im Hauptfeld der Australian Open 2018.

Dennis Novak hat auch sein zweites Qualifikations-Match bei den Australian Open gewonnen und darf sich berechtigte Hoffnungen auf seinen ersten Auftritt bei einem Grand-Slam-Turnier machen. Der Niederösterreicher besiegte Danilo Petrovic aus Serbien nach knapp zwei Stunden mit 6:7 (5), 6:4 und 7:5.

Novak überzeugte dabei vor allem mit seinem Aufschlag: Insgesamt 17 Asse feuerte er in das Feld von Petrovic, dem kein einziges Break gelang. Novak dagegen nahm seinem Gegner zweimal dessen Aufschlag ab.

In der letzten Qualifikations-Runde geht es für Novak nun gegen Go Soeda aus Japan, der mit dem Russen Alexey Vatutin am Donnerstag keine Probleme hatte.

