Wawrinka und Tsonga im Viertelfinale

Sonntag, 22.01.2017

US-Open-Sieger Stan Wawrinka ist mit einem Dreisatzerfolg ins Viertelfinale der Australian Open in Melbourne eingezogen. Der an Position vier gesetzte Schweizer zeigte sich beim 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) gegen den Südtiroler Andreas Seppi vor allen Dingen in den Tiebreaks nervenstark.

Im Viertelfinale trifft Wawrinka nun auf Jo-Wilfried Tsonga, der den Briten Daniel Evans mit 6:7 (4), 6:2, 6:4 und 6:4 besiegte. Dabei zeigte sich der Franzose nach verlorenem ersten Satz als der aktivere Spieler, erzielte insgesamt 59 Gewinnschläge.

Im direkten Vergleich mit Tsonga hat Stan Wawrinka die Nase mit 4:3-Siegen vorne, zuletzt waren sich die Beiden im Halbfinale von Roland Garros 2014 gegenüber gestanden, damals setzte sich der spätere Champion aus der Schweiz in vier Sätzen durch.

