„Angie“ startet mit einer Night Session

Die Auftaktpartie der topgesetzten Angelique Kerber beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres gegen die Ukrainerin Lesia Tsurenko (WTA 61) startet um 9:00 Uhr (MEZ) in der Rod-Laver-Arena. Eurosport wird die Partie live übertragen.

Die Kielerin, die in ihren ersten drei Matches 2017 zwei Niederlagen kassierte, trainierte am Samstag zweimal im Melbourne Park. Der morgendlichen Einheit mit ihrer Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic auf einem Außenplatz ließ US-Open-Siegerin Kerber auf Showcourt 2 eine Übungseinheit mit der Tschechin Lucie Safarova folgen.

"Es ist schon etwas Spezielles, hier als Titelverteidigerin zurückzukommen. An den Ort, an dem alles begann", sagte Kerber am traditionellen "Kids Day" und meinte: "Ich bin hier, um gutes Tennis zu spielen. So wie 2016, als ich zwei wundervolle Wochen erleben durfte." Die Linkshänderin, die am Mittwoch ihren 29. Geburtstag feiert, ist erstmals bei einem "Major"-Turnier an Nummer eins gesetzt.

