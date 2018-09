Tennis - US Open heute live: Die Spiele am Mittwoch im TV, Livestream und Liveticker

Auch heute finden wieder Viertelfinal-Partien bei den US Open statt. Unter anderem treffen in der Night Session Novak Djokovic und der Australier John Millman aufeinander. Hier erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zur Übertragung im TV und Livestream, sowie zum kommenden Zeitplan.

In der Day Session hoffen unter anderem Naomi Osaka und Marin Cilic auf den Einzug ins Halbfinale.

US Open heute live: Die heutigen Viertelfinal-Begegnungen

Ab 18 Uhr: Naomi Osaka (JPN/20) - Lesja Tsurenko (UKR)

Im Anschluss: Marin Cilic (CRO/7) - Kei Nishikori (JPN/21) im LIVETICKER

Night Session:

Ab 1 Uhr: Carla Suarez-Navarro (ESP/30) - Madison Keys (USA/14)

Im Anschluss: Novak Djokovic (SRB/6) - John Millman (AUS) im LIVETICKER

US Open heute live im TV und Livestream

Wie auch in den vergangenen Tagen überträgt Eurosport die Begegnungen der US Open. Ab 17:15 Uhr startet die Übertragung auf Eurosport 2. Ab 18 Uhr startet auch der Hauptsender Eurosport 1 die Übertragung. Parallel bietet der Sportsender einen Livestream an. Verfügbar ist dieser über den Eurosport Player. Der Streamingdienst kostet 4,99 Euro im Monat.

US Open: Der Zeitplan im Überblick