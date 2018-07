Wimbledon 2018, Halbfinale: Kerber erreicht Endspiel - macht Görges das Traumfinale perfekt?

Wird der Traum vom deutschen Wimbledon-Finale wahr? Angelique Kerber hat zum zweiten Mal in ihrer Karriere das Wimbledon-Finale erreicht, gegen Jelena Ostapenko war es am Ende eine klare Angelegenheit. Julia Görges trifft in ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinale auf die US-Amerikanerin Serena Williams (jetzt im LIVETICKER).

Die Hoffnungen auf ein deutsches Finale in Wimbledon steigen. "Es wäre der Wahnsinn, wenn das passiert. Ich persönlich könnte gar nicht hinschauen und hätte wahrscheinlich nonstop Gänsehaut. Es wäre für beide eine Riesenchance", sagte Barbara Rittner, Head of Womens' Tennis im DTB, im Interview mit tennisnet.

Wimbledon 2018: Damen, Halbfinale (alle Matches)

Angelique Kerber (GER/11) - Jelena Ostapenko (LAT/12) 6:3, 6:3

Eine Stunde und acht Minuten stand Kerber auf dem Court, danach durfte sie jubelnd zu ihrer Box hochblicken. Gegen Ostapenko reichte ihr eine kluge und solide Vorstellung, weil die junge Lettin ihr starkes Spiel der letzten Tage nicht auf den heiligen Rasen bringen konnte. Stattdessen machte Ostapenko Fehler - und zwar eine Menge: 31:4 führte sie zwischenzeitlich in dieser Statistik, am Ende waren es stolze 36 Fehler. Da nützten ihr auch 30 Winner (zehn bei Kerber) nichts.

Bis zum 3:3 im ersten Satz war alles in der Reihe, dann wurde Ostapenko immer wilder - Kerber schaffte das Break und den Satzgewinn. Im zweiten Satz schien es ganz schnell zu gehen, beim Stand von 5:1 hatte Kerber bereits Matchball. Ostapenko fing sich noch einmal, aber den Rückstand konnte sie nicht mehr aufholen. Kerber schlug drei Asse, verwandelte vier ihrer sieben Breakchancen und punktete stark über den zweiten Aufschlag (73 Prozent).

Julia Görges (GER/13) - Serena Williams (USA/25) jetzt im LIVETICKER

