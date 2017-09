Federer fehlt – Zverev und Thiem im Einzel

GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single Live WTA Guangzhou: Viertelfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale

Der Laver Cup wird am Freitag ohne Roger Federer beginnen. Dafür sind Alexander Zverev und Dominic Thiem im Einzel am Start, Rafael Nadal spielt Doppel.

Kleine Überraschung bei der Ansetzungszeremonie am Donnerstagmittag in Prag: Roger Federer wird am ersten Wettkampftag des Laver Cups nicht aktiv ins Geschehen eingreifen. Der "Maestro" hatte nach seinen Rückenproblemen Entwarnung gegeben. Wie oft er antreten werde, solle jedoch Björn Borg entscheiden.

Der Kapitän von "Team Europe" lässt Federer erst einmal auf der Ersatzbank Platz nehmen. Im ersten Einzel (ab 13 Uhr) eröffnen Marin Cilic und Nachrücker Frances Tiafoe. Danach spielt Dominic Thiem gegen John Isner. Alexander Zverev fordert in der Night Session Denis Shapovalov (ab 19 Uhr). Anschließend messen sich Tomas Berdych und Rafael Nadal mit Nick Kyrgios und Jack Sock. Das ersehnte Traumdoppel Nadal/Federer kann aber am Samstag oder Sonntag noch zum Einsatz kommen.

Das ist der Spielmodus beim Laver Cup

Der Laver Cup wird an drei Tagen und in zwölf Matches ausgespielt. An jedem Tag finden drei Einzelspiele und ein Doppel statt. Am Freitag und Samstag gibt es sowohl eine Day Session als auch eine Night Session. Der Laver Cup wird am Sonntag mit einer Day Session abgeschlossen.

Einzel- und Doppelmatches werden beim Laver Cup im Best-of-Three-Modus ausgespielt. Ein Matchgewinn bringt am Freitag einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Abschlusstag drei Punkte . Um den Laver Cup für sich zu entscheiden, benötigt das Team dementsprechend 13 von 24 möglichen Punkten.

Steht es nach den den zwölf Spielen zwischen Team Europa und der Weltauswahl 12:12 nach Punkten, kommt es am letzten Tag zu einem Decider im Doppel.

Im Verlauf des Laver Cups absolviert jeder Spieler maximal 2 Einzelspiele. Vier der sechs Spieler eines jeden Teams müssen im Doppel antreten, wobei jede Doppel-Kombination nur einmal gemeinsam antreten darf.

Der Laver-Cup-Spielplan im Überblick