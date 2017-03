Indian Wells: Kerber droht Duell mit Petkovic

Dienstag, 07.03.2017

US-Open-Siegerin Kerber ist in Indian Wells hinter der 23-maligen Major-Gewinnerin Serena Williams (USA) an Position zwei gesetzt und steht bereits in Runde zwei. Die 29-jährige Kerber hatte zuletzt in Dubai aufsteigende Form bewiesen und das Halbfinale erreicht. Bei der Niederlage gegen die spätere Turniersiegerin Jelena Switolina (Ukraine) vor knapp zwei Wochen hatte die Linkshänderin allerdings Probleme am rechten Knie und am Rücken.

In Indian Wells hat Kerber nach ihrer Ankunft bereits trainiert. Neben der Kielerin und Petkovic stehen bislang auch Laura Siegemund (Metzingen), Julia Görges (Bad Oldesloe) und Annika Beck (Bonn) im Hauptfeld der Millionen-Veranstaltung im Coachella Valley, bei der Tommy Haas erstmals als Turnierdirektor fungiert.

Zudem haben noch Mona Barthel (Neumünster) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) die Chance, sich über die Qualifikation ins 96er-Feld zu spielen. Carina Witthöft aus Hamburg ist bereits ausgeschieden. Das Männer-Hauptfeld wird erst in der Nacht zum Mittwoch (MEZ) ausgelost.

Als deutsche Profis hatten Boris Becker (1987 und 1988) sowie Steffi Graf (1994 und 1996) in Indian Wells gewonnen. Das Event gilt wegen seiner Strahlkraft und der perfekten Anlage als fünftes Grand-Slam-Turnier. Sieger und Siegerin kassieren ein Preisgeld von umgerechnet jeweils rund 1,18 Millionen Dollar und 1000 Weltranglistenpunkte.

