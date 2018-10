NHL Global Series: Gute Chancen auf reguläres Saisonspiel in Deutschland

Die NHL wird voraussichtlich schon bald wieder ein Punktspiel in Deutschland veranstalten. "Ich gehe davon aus, dass wir hier in naher Zukunft ein reguläres Saisonspiel austragen", sagte der stellvertretende NHL-Boss Bill Daly vor dem Duell zwischen den Kölner Haien und den Edmonton Oilers am Mittwoch. Innerhalb der kommenden fünf Jahre soll es dazu kommen.

Im Jahr 2011 waren in Berlin die Buffalo Sabres und die Los Angeles Kings (4:2) aufeinander getroffen. Grundsätzlich sei die Entwicklung in Deutschland mit einer erfolgreichen Nationalmannschaft und vielen Profis in Nordamerika "wichtig für die NHL. Hoffentlich geht das so weiter. Wir werden tun, was wir dafür tun können", sagte Daly.

Das Köln-Gastspiel der Oilers, die am Samstag ihre Saison in Göteborg gegen die New Jersey Devils eröffnen, sei "ein Erfolg", sagte Daly. Das habe schon vor dem Beginn des Duells festgestanden.

DEB-Boss Reindl: "Highlight, wenn die NHL hier aufschlägt"

Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), kann dem Gastspiel der Oilers bei den Haien ebenfalls viel abgewinnen. "Es ist natürlich ein Highlight für uns, wenn die NHL hier aufschlägt", sagte Reindl vor dem Duell.

Dass Nationalstürmer Leon Draisaitl mit den Kanadiern auf seinen Heimatverein trifft und dessen Vater Peter auch als Trainer hinter der Bande der Haie steht, gebe der Sache "noch ein bisschen Pfeffer".

Leon Draisaitls Entwicklung sieht Reindl als "eine Art Heldengeschichte. Er hat bei uns alle Jugendteams durchlaufen und war in jeder Mannschaft ein Leader. Wir sind stolz." An seinem Beispiel sei zu sehen, dass sich "alle Mühen lohnen. Das ist gut für unser Programm."

"Er ist ein besonderer Junge. Da kommt noch mehr", sagte Bundestrainer Marco Sturm über Draisaitl. Von der NHL könne Deutschland viel lernen. "Nicht nur spielerisch, auch das ganze Drumherum ist das beste, was es gibt. Da können wir etwas mitnehmen."