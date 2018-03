NHL-Playoffs: Beginn, Teilnehmer, TV, Übertragung

MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB MLB Saisonstart MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays NCAA Division I Loyola Chicago -

Die NHL-Playoffs stehen vor der Tür und SPOX liefert einen Überblick. Welche Teams sind mit dabei? Wo kann ich den Stanley Cup live mitverfolgen? Die Antworten auf diese Fragen und Vieles mehr erfahrt ihr hier.

Wann finden die NHL-Playoffs statt?

Die NHL-Playoffs starten am 11. April, nur wenige Tage nach den letzten Spielen der regulären Saison. In der ersten Runde treten die Gewinner aller vier Divisions gegen ein Wildcard-Team an. Zudem duellieren sich die Zweit- und Drittplatzierten der jeweiligen Divisions um den Platz in der nächsten Runde. In dieser werden die Teilnehmer der Conference-Finalspielen gesucht. Anfang Juni treten dann die Sieger im Stanley-Cup-Final gegeneinander an. Alle Runden werden im Modus "Best-of-seven" ausgetragen.

Wo kann ich den Stanley Cup live verfolgen?

Vereinzelte Playoff-Spiele inklusive aller Partien der Stanley-Cup-Finals werden live auf DAZN übertragen. Schon jetzt liefert Euch DAZN ein umfangreiches Sportprogramm aus den Topligen des europäischen Fußballs, des US-Sports sowie weiteren Sportarten wie Boxen oder Darts.

Das DAZN-Abo kostet 9,99 Euro nach einem kostenlosen Probemonat.

Diese Teams sind in den NHL-Playoffs dabei

Da die reguläre Saison noch nicht beendet ist, stehen noch nicht alle Teilnehmer fest. Die drei bestplatziertesten Teams jeder Division qualifizieren sich für die Playoffs. Zudem erhalten je zwei Mannschaften beider Conferences eine Wildcard. Damit bestehen die Playoffs aus 16 Teams. Bisher konnten sich folgende Teams qualifizieren:

Tampa Bay Lighning

Boston Bruins

Nashville Predators

Vegas Golden Knights

Winnipeg Jets

Stanley Cup: Diese deutschen Spieler sind mit dabei

Da noch nicht alle Teinehmer an den Playoffs feststehen, ist die Liste an deutschen Spieler in den Playoffs der NHL noch leer. Die besten Chancen mit dabei zu sein, hat aktuell Philipp Grubauer von den Washington Capitals. Sein Team führt die Metropolitan Division an. Direkt dahinter sind die Pittsburgh Penguins mit Tom Kühnhackl. Auch bei ihm sind die Aussichten gut, im Kampf um den Stanley Cup weiter auf dem Eis zu stehen.

Tobias Rieder, der zur Trade Deadline von Arizona zu den Los Angeles Kings geschickt wurde, kämpft mit den Kings noch um einen Platz in der Postseason. Gleiches gilt für Korbinian Holzer und seinen Anaheim Ducks. Ohne Chance auf die Playoffs sind dagegen Thomas Greiss, Dennis Seidenberg (beide New York Islanders) und auch Leon Draisaitl, der mit den Edmonton Oilers schon frühzeitig eliminiert war.

NHL-Playoffs: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre

Jahr Sieger Finalist 2017 Pittsburgh Penguins Nashville Predators 2016 Pittsburgh Penguins San Jose Sharks 2015 Chicago Blackhawks Tampa Bay Lightning 2014 Los Angeles Kings New York Rangers 2013 Chicago Blackhawks Boston Bruins 2012 Los Angeles Kings New Jersey Devils 2011 Boston Bruins Vancouver Canucks 2010 Chicago Blackhawks Philadelphia Flyers 2009 Pittsburgh Penguins Detroit Red Wings 2008 Detroit Red Wings Pittsburgh Penguins

Die Finals-MVPs der vergangenen zehn Jahre