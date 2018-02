Trotz Draisaitl-Tor: Oilers verlieren erneut - Grubauer und Seidenberg erfolgreich

NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night NHL Flyers @ Rangers NHL Oilers @ Avalanche NHL Devils @ Hurricanes NBA All-Star Game 2018 NHL Wild @ Islanders NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NBA Magic @ 76ers NHL Oilers @ Kings NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers

Trotz eines erneuten Treffers von Eishockey-Jungstar Leon Draisaitl (22) haben die Edmonton Oilers ihre Negativserie in der NHL fortgesetzt und verlieren die Play-offs immer mehr aus den Augen.

Die Kanadier unterlagen bei den Vegas Golden Knights mit 1:4, es war die fünfte Niederlage nacheinander.

Mit 50 Punkten aus 56 Spielen hat Edmonton im Westen nunmehr 18 Punkte Rückstand auf ein Wildcard-Ticket. Draisaitl erzielte in der 53. Minute seinen 17. Saisontreffer.

Deutlich besser lief es für Nationaltorhüter Philipp Grubauer. Der Keeper stand beim 5:2-Erfolg seiner Washington Capitals gegen Minnesota Wild über 60 Minuten auf dem Eis und hat mit seinem Team inzwischen 73 Zähler auf dem Konto. Auch Verteidiger Dennis Seidenberg (19 Minuten Eiszeit) fuhr beim 3:0 mit seinen New York Islanders gegen die New York Rangers den nächsten Sieg ein und hat in der Eastern Conference mit 62 Punkten noch einen Zähler Rückstand im Rennen um eine Wildcard.

Titelverteidiger Pittsburgh Penguins gewann derweil ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Tom Kühnhackl 3:1 gegen die Los Angeles Kings und liegt im Osten mit 70 Punkten aus 59 Spielen klar auf Play-off-Kurs. Die Anaheim Ducks besiegten die Chicago Blackhawks ohne Korbinian Holzer 3:2, müssen im Westen mit 67 Zählern aber um das Wildcard-Ticket bangen.

Das abgeschlagene Liga-Schlusslicht Arizona Coyotes holte im Westen gegen die Montreal Canadiens auch dank Tobias Rieder einen 5:2-Erfolg. Der Stürmer erzielte sein achtes Saisontor und steuerte zudem einen Assist bei.

Die Ergebnisse der Nacht im Überblick:

Minnesota Wild - Washington Capitals 2:5 (Boxscore)

Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 2:3 (Boxscore)

Arizona Coyotes - Montreal Canadiens 5:2 (Boxscore)

Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 4:1 (Boxscore)

San Jose Sharks - Vancouver Canucks 4:1(Boxscore)