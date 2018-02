Olympia 2018: Sturm-Team kehrt mit Niederlage aufs Eis zurück

Premier League Darts Do 15.02. Duell der Ex-Weltmeister: Anderson vs. van Gerwen NHL Fr 16.02. Battle of New York: Rangers - Islanders live auf DAZN DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Indian Super League Goa -

Chennai Copa del Rey Valencia -

Teneriffa Premier League Darts Premier League: Newcastle Copa del Rey Real Madrid -

Malaga Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves A-League Sydney Wanderers -

Newcastle DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Copa del Rey Gran Canaria -

Fuenlabrada U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Copa del Rey Barcelona -

Saski-Baskonia NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Februar Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV -

Heerenveen NCAA Division I Indiana @ Iowa Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand NCAA Division I Texas A&M @ Arkansas NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night World Championship Boxing Danny Garcia vs Brandon Rios DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Februar Karate1 Premier League Premier League: Dubai Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Premiership Wasps -

Exeter Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finale Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NHL Flyers @ Rangers Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux NHL Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes Superliga Banfield -

Boca Juniors NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. Februar NHL Wild @ Islanders League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. Februar Ligue 1 Troyes -

Dijon Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Februar Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 3 Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Februar Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin CEV Champions League (W) Novara -

Fenerbahce NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Februar J1 League Tosu -

Kobe Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Six Nations Frankreich -

Italien Primera División La Coruna -

Espanyol NBA Timberwolves @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Februar Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Six Nations Irland -

Wales Premier League Liverpool -

West Ham Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Six Nations Schottland -

England Serie A Bologna -

CFC Genua Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes King Of Kings King of Kings 54 Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Pro14 Scarlets -

Ulster Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) NBA Magic @ 76ers Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Februar Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premiership London Irish -

Worcester Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Premiership Saracens -

Leicester Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Februar Serie A Cagliari -

Neapel Premier League Crystal Palace -

Tottenham Primera División Levante -

Real Betis NBA Warriors @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Februar CEV Champions League (W) Galatasaray -

VakifBank Istanbul Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo NBA Wizards @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Februar Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Strassburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Jastrzebski Wegiel Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist nach acht Jahren mit einer Niederlage auf das olympische Eis zurückgekehrt. Im ersten Vorrundenspiel in Pyeongchang unterlag das Team von Bundestrainer Marco Sturm dem sechsmaligen Medaillengewinner Finnland mit 2:5 (1:2, 0:2, 1:1).

Die schwarze Serie gegen den zweimaligen Weltmeister setzte sich damit fort: Seit 34 Jahren hat die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes bei Olympia nicht mehr gegen Finnland gewonnen.

Der Münchner Brooks Macek (9.) und der Berliner Frank Hördler (42.) erzielten die deutschen Tore. Für die Finnen, die bei fünf der letzten sechs Olympiaturniere Edelmetall geholt hatten, trafen Sami Lepistö (4.), Mika Pyörälä (16.), Eeli Tolvanen (38.), Lasse Kukkonen (39.) und Jonas Kemppainen (53.). Zweiter Gegner in der Gruppe C ist am Freitag (21.10 Uhr OZ/13.10 MEZ) Weltmeister Schweden. Zum Abschluss der Vorrunde trifft das deutsche Team am Sonntag (12.10 Uhr OZ/4.10 MEZ) auf Norwegen.

Team gerät schnell in Rückstand

Der erste Auftritt auf der großen Bühne seit Vancouver 2010 begann denkbar schlecht. Nach einem völlig überflüssigen Foul des Nürnbergers Yasin Ehliz hinter dem gegnerischen Tor nutzten die Finnen die erste Überzahl zum frühen Führungstor. Torhüter Danny aus den Birken war bei Lepistös Schuss in den Winkel machtlos. Sturm hatte dem Goalie des deutschen Meisters Red Bull München den Vorzug gegeben. "Er macht einen sehr guten Eindruck, er bringt Ruhe rein", sagte der Bundestrainer.

Doch der 32-Jährige, einer von 20 Olympia-Debütanten auf dem Eis, war genauso nervös wie seine Vorderleute. Erst mit dem Ausgleich legte sich die Anspannung etwas. Nach einem klugen Pass des langjährigen NHL-Verteidigers Christian Ehrhoff traf Macek in Überzahl mit dem ersten deutschen Torschuss des Spiels. Doch ausgerechnet der erfahrene Ehrhoff leitete das zweite Gegentor ein, als er im eigenen Drittel einen Fehlpass spielte, Pyörälä stocherte den Puck über die Linie.

Olympia 2018: Die häufigsten Starter bei Winterspielen © getty 1/22 Der japanische Skispringer Noriaki Kasai nimmt in Pyeongchang als erster Sportler der olympischen Geschichte zum achten Mal an Winterspielen teil. SPOX zeigt, welche Athleten neben ihm am häufigsten bei olympischen Winterspielen dabei waren. © getty 2/22 Acht Teilnahmen: Noriaki Kasai (Japan) 1992-2014 Skispringen © getty 3/22 Sieben Teilnahmen: Albert Demtschenko (Russland) 1992-2014 Rodeln © getty 4/22 Sechs Teilnahmen: Janne Ahonen (Finnland) 1994-2014 Skispringen © getty 5/22 Claudia Pechstein (Berlin) 1992-2018 Eisschnelllauf © getty 6/22 Jochen Behle (Willingen) 1980-1998 Skilanglauf © getty 7/22 Ole Einar Björndalen (Norwegen) 1994-2014 Biathlon © getty 8/22 Colin Coates (Australien) 1968-1988 Eisschnelllauf © getty 9/22 Michael Dixon (Großbritannien) 1984-2002 Skilanglauf/Biathlon © getty 10/22 Alfred Eder (Österreich) 1976-1994 Biathlon © getty 11/22 Carl-Erik Eriksson (Schweden) 1964-1984 Bob © getty 12/22 Georg Hackl (Berchtesgaden) 1988-2006 Rodeln © getty 13/22 Raimo Helminen (Finnland) 1984-2002 Eishockey © getty 14/22 Wilfried Huber (Italien) 1988-2006 Rodeln © getty 15/22 Emese Hunyady (Österreich) 1984-2002 Eisschnelllauf © getty 16/22 Harri Kirvesniemi (Finnland) 1980-1998 Skilanglauf © getty 17/22 Marja-Liisa Kirvesniemi (Finnland) 1976-1994 Skilanglauf © getty 18/22 Markus Prock (Österreich) 1984-2002 Rodeln © getty 19/22 Teemu Selänne (Finnland) 1994-2014 Eishockey © getty 20/22 Sergej Tschepikow (Russland) 1988-2006 Biathlon © getty 21/22 Gerda Weissensteiner (Italien) 1988-2006 Bob/Rodeln © getty 22/22 Armin Zöggeler (Italien) 1994-2014 Rodeln

Finnen halten deutschem Druck stand

Im Mittelabschnitt steigerte sich das deutsche Team und drängte auf den Ausgleich. Die beste Chance ließ der Wolfsburger Gerrit Fauser aus (30.). Nachdem Sturms Mannschaft zwei Überzahlsituationen nicht genutzt hatte, schlugen die Finnen im Powerplay zu. Das 1:4 81 Sekunden später entschied das Spiel.

Nur auf der Tribüne saßen Torhüter Dennis Endras, der einzige Spieler im Kader neben den früheren NHL-Profis Ehrhoff und Marcel Goc mit Olympia-Erfahrung, dessen Mannheimer Klubkollege Sinan Akdag und der Münchner Frank Mauer. Aus dem 25-köpfigen Aufgebot dürfen nur 22 Spieler pro Partie eingesetzt werden.

Die DEB-Auswahl hatte die Winterspiele in Sotschi vor vier Jahren verpasst. Die Rückkehr will sie nutzen, um wieder mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu gelangen. "Du bekommst hier eine ganz andere Plattform, diese Chance musst du nutzen", hatte DEB-Präsident Franz Reindl gefordert. Unter Bundestrainer Sturm, der kurz vor Olympia seinen Vertrag bis 2022 verlängert hatte, gab es zuletzt einen klaren Aufwärtstrend: In den vergangenen beiden Jahren erreichte das deutsche Team jeweils das WM-Viertelfinale.