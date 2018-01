NHL: Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers schlagen Vegas Golden Knights

NHL Red Wings @ Blackhawks NFL Jaguars @ Steelers NHL Flames @ Hurricanes NBA Pelicans @ Knicks NFL Saints @ Vikings NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz NHL Stars @ Sabres NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NBA Timberwolves @ Clippers NBA Cavaliers @ Spurs NBA Rockets @ Mavericks NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder NBA 76ers @ Spurs NBA Thunder @ Pistons

Die Edmonton Oilers mit Nationalspieler Leon Draisaitl haben überraschend die Vegas Golden Knights geschlagen. Die Oilers setzten sich beim besten Team der Western Conference mit 3:2 nach Verlängerung durch.

Draisaitl war am entscheidenden Treffer durch Darnell Nurse beteiligt. Teamkollege Connor McDavid legte an seinem 21. Geburtstag zwei Tore auf und hat damit in 173 Partien bereits 200 Scorerpunkte gesammelt. Auf der Tribüne freute sich Oilers-Legende Wayne Gretzky mit seinem früheren Team.

Während die Play-off-Plätze für Edmonton trotz des zweiten Sieges nacheinander noch immer weit entfernt sind, nimmt Draisaitls Nationalmannschaftskollege Tom Kühnhackl mit den Pittsburgh Penguins Kurs auf die Endrunde.

Der Titelverteidiger gewann 4:1 gegen die Detroit Red Wings und kletterte dank des dritten Siegs in Serie auf den achten Platz der Eastern Conference. Stürmer Kühnhackl blieb in 9:42 Minuten Spielzeit ohne Torbeteiligung.

Im New Yorker Stadtduell setzten sich die Islanders ohne die deutschen Nationalspieler Thomas Greiss und Dennis Seidenberg mit 7:2 bei den Rangers durch. Die Islanders (48) sprangen durch den dritten Derbysieg in Folge auf Rang neun im Osten und bis auf einen Punkt an den siebtplatzierten Stadtrivalen heran.

Auch an der Westküste der USA kam es zum Derby. In LA gewannen die Anaheim Ducks überraschend bei ihrem Nachbarn, den Los Angeles Kings mit 4:2.

Die Ergebnisse der Nacht im Überblick

13. Januar 2018

Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings 4:1 BOXSCORE

New York Rangers - New York Islanders 2:7 BOXSCORE

14. Januar 2018

Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 2:3 OT BOXSCORE

Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 2:4 BOXSCORE

Minnesota Wild - Winnipeg Jets 4:1 BOXSCORE

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 3:5 BOXSCORE

Montreal Canadiens - Boston Bruins 3:4 SO BOXSCORE

Dallas Stars - Colorado Avalanche 1:4 BOXSCORE

San Jose Sharks - Arizona Coyotes 6:5 OT BOXSCORE