Nächste Niederlage für Rieder und Coyotes

Tobias Rieder und die Arizona Coyotes kommen in der nordamerikanischen Profiliga NHL nicht in Schwung. Bei den Detroit Red Wings unterlag das Team des gebürtigen Landshuters 3:5.

Mit nur drei Punkten aus 13 Spielen bleibt Arizona vorerst das schlechteste NHL-Team.

Der 28 Jahre alte Stürmer stand zwölf Minuten lang auf dem Eis, am Dienstag hatten die Coyotes in Philadelphia ihren ersten Saisonsieg gefeiert. In der Nacht zu Freitag empfängt Arizona die Buffalo Sabres.

Die NHL-Ergebnisse der Nacht im Überblick

New York Rangers - Vegas Golden Knights 6:4 BOXSCORE

Detroit Red Wings - Arizona Coyotes 5:3 BOXSCORE

Minnesota Wild - Winnipeg Jets 1:2 BOXSCORE