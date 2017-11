Zeit für Freiluft-Hockey!

NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NFL Redskins @ Cowboys NHL Maple Leafs @ Oilers NBA Timberwolves @ Thunder NBA Clippers @ Mavericks NFL RedZone -

Im NHL Winter Classic 2018 treffen die Buffalo Sabres am Neujahrstag im Citi Field von New York auf die New York Rangers. SPOX liefert euch alles Wissenswerte zur Freiluftpartie.

Exakt zehn Jahre nach dem ersten Winter Classic in Buffalo können sich die Sabres erneut auf einen Auftritt beim Freiluft-Spektakel freuen. Für die Rangers wird es das erste Winter Classic sein.

Wo kann ich das NHL Winter Classic im Livestream sehen?

Der Online-Sportstreaming-Dienst DAZN zeigt ausgewählte Spiele der NHL im Livestream. Auf NHL.tv kann man zudem einen Game Pass für ein ganzes Jahr für 120 Dollar oder einen Monatspass für 20 Dollar erwerben, mit dem man alle "Out-of-the-Market"-Spiele sehen kann.

Neben DAZN überträgt zudem der Bezahlsender Sport1 US bis zu vier Livespiele pro Woche und insgesamt 150 Spiele der NHL.

Wo steigt das Spiel und wieviele Zuschauer kommen zum Winter Classic?

Da die Winter Classics meist in Baseball- oder Football-Stadien ausgetragen werden, liegt die Zuschauerzahl bei diesen Spielen traditionell über dem NHL-Durchschnitt. Im Spiel 2014 kamen beispielsweise über 105.000 Fans ins Michigan Stadium, um die Toronto Maple Leafs in einem spannenden Spiel gegen die Detroit Red Wings 3:2 im Penalty-Shoot-Out siegen zu sehen.

Im Citi Field von New York, der Heimstätte der MLB-Mets, finden offiziell 41.922 Zuschauer Platz. Mit zusätzlichen Tribünen könnten aber deutlich mehr Leute das Spektakel vor Ort miterleben.

Welche Rangers- und Sabres-Spieler stehen beim Winter Classic im Fokus?

Bei den Buffalo Sabres spielt Evander Kane eine starke Saison. Der 26-jährige Linksaußen ist Top-Scorer der Sabres, der Veteran Jason Pominville ist ihm dicht auf den Fersen.

Bei den Rangers treffen Center Mia Zibanejad und der rechte Stürmer Mats Zuccarello am häufigsten. Die österreichischen Eishockeyfans dürfen sich im Übrigen dank Michael Grabner auf Winter-Classic-Beteiligung aus der Alpenrepublik freuen. Der 30-Jährige spielt seine neunte NHL-Saison und war von 2010 bis 2015 für den Stadtrivalen, die Islanders, tätig.

Die Stimmen zum NHL Winter Classic 2018

Russ Brandon (Sabres-Präsident): "Nachdem das erste NHL Winter Classic 2008 bei uns stattfand, ist es uns eine Ehre, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, 2018, am zehnten Jahrestag, zu spielen. Wir freuen uns darauf, an dieser festlichen Veranstaltung teilnehmen und für unseren Eishockeysport in einem solchen Rahmen Werbung machen zu können."

Gary Bettman (NHL Commissioner): "Das erste Winter Classic fand 2008 bei Schneefall in Buffalo statt. Nun blicken wir mit Freude darauf, den 10. Jahrestag dieses Events, beim Bridgestone NHL Winter Classic 2018 mit dem innerstaatlichen Duell zwischen den Sabres und Rangers auf dem Citi Field feiern zu können."

Wo gibt es Tickets für das Spiel Rangers vs. Sabres?

Eintrittskarten für das Spiel am 01. Januar 2018 können auf der NHL-Homepage erworben werden. Ab 189 Dollar ist man dabei, Tickets gibt es allerdings fast nur noch für den obersten Rang.

Die Duelle der NHL Winter Classics im Überblick

Jahr Sieger Verlierer Ergebnis Ort 2008 Pittsburgh Penguins Buffalo Sabres 2:1 n.P. Orchard Park, New York 2009 Detroit Red Wings Chicago Blackhawks 6:4 Wrigley Field, Chicago 2010 Boston Bruins Philadelphia Flyers 2:1 n.V. Fenway Park, Boston 2011 Washington Capitals Pittsburgh Penguins 3:1 Heinz Field, Pittsburgh 2012 New York Rangers Philadelphia Flyers 3:2 Citizens Bank Park, Philadelphia 2014 Toronto Maple Leafs Detroit Red Wings 3:2 n.P. Michigan Stadium, Ann Arbor 2015 Washington Capitals Chicago Blackhawls 3:2 Nationals Park, Washington 2016 Montreal Canadiens Boston Bruins 5:1 Gillette Stadium, Foxborough 2017 St. Louis Blues Chicago Blackhawks 4:1 Busch Stadium, St. Louis 2018 New York Rangers Buffalo Sabres 1.1.2018 Citi Field, New York

