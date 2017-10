Alle Infos zur NHL Saison 2017/2018

MLB Twins @ Yankees (AL Wild Card) NHL Blues @ Penguins MLB Rockies @ Diamondbacks (NL Wild Card) NBA Timberwolves -

In der Nacht auf Donnerstag beginnt die neue NHL-Saison 2017/2018. 31 Teams treten an, um den begehrten Stanley Cup in ihre Heimatstadt zu holen. SPOX gibt euch einen Überblick zum Spielplan und dem Modus, in dem gespielt wird, sagt euch, wer vor der Saison die heißesten Titelfavoriten sind, und wo ihr die gesamte NHL-Saison im Livestream verfolgen könnt.

Wann beginnt die NHL-Saison 2017/18?

Die Regular Season der National Hockey League beginnt am 04. Oktober 2017 mit dem Spiel Winnepeg Jets gegen Toronto Maple Leafs, und endet am 07. April 2018. Die Saison 2017/2018 ist die 100. Saison, in der ein Spielbetrieb stattfindet.

Wo kann ich die NHL-Spiele im Livestream sehen?

Der Online-Sportstreaming-Dienst DAZN zeigt ausgewählte Spiele der NHL im Livestream. Auf NHL.tv kann man zudem einen Game Pass für ein ganzes Jahr für 120 Dollar oder einen Monatspass für 20 Dollar erwerben, mit dem man alle "Out-of-the-Market"-Spiele sehen kann.

Neben DAZN überträgt zudem der Bezahlsender Sport1 US bis zu vier Livespiele pro Woche und insgesamt 150 Spiele der NHL. Erstmals wird der Sportsender auch ausgewählte Spiele im Free-TV zeigen. Das erste Spiel im Free-TV ist die Begegnung zwischen den Edmonton Oilers und den New York Rangers.

NHL: Teams, Division und Conferences

Mit der Expansion der Liga um eine neue Franchise in Las Vegas spielen in dieser Saison insgesamt 31 Teams in der NHL. 24 der Teams kommen aus den USA, sieben spielen in Kanada.

Die Teams sind in zwei Conferences aufgeteilt: Eastern Conference (16 Teams) und Western Conference (15 Teams). Diese Conferences beinhalten jeweils zwei Divisions: Atlantic und Metropolitan in der Eastern Conference, und Central und Pacific in der Western Conference.

Die Teams spielen in den Playoffs innerhalb einer Conference um das Vorrecht, im Finale um den Stanley Cup spielen zu dürfen.

Hier die Zuteilung der Teams in die jeweiligen Divisions im Überblick:

Eastern Conference

Atlantic Division Metropolitan Division Boston Bruins Carolina Hurricanes Buffalo Sabres Columbus Blue Jackets Detroit Red Wings New Jersey Devils Florida Panthers New York Islanders Montreal Canadiens New York Rangers Ottawa Senators Philadelphia Flyers Tampa Bay Lightning Pittsburgh Penguins Toronto Maple Leafs Washington Capitals

Western Conference

Central Division Pacific Division Chicago Blackhawks Anaheim Ducks Colorado Avalanche Arizona Coyotes Dallas Stars Calgary Flames Minnesota Wild Edmonton Oilers Nashville Predators Los Angeles Kings St. Louis Blues San Jose Sharks Winnipeg Jets Vancouver Canucks Vegas Golden Knights



NHL Opening Week: der Spielplan im Überblick

Der gesamte Schedule für die Saison 2017/2018 ist fixiert und auf der Homepage der NHL aufgelistet. Das erste Spiel in der neuen Saison von jeder Franchise findet ihr hier:

Datum und Uhrzeit Heim Gast Livestream Do., 05. Oktober 2017, 1 Uhr Winnipeg Jets Toronto Maple Leafs Do., 05. Oktober 2017, 2 Uhr Pittsburgh Penguins St. Louis Blues DAZN Do., 05. Oktober 2017, 4 Uhr Edmonton Oilers Calgary Flames Do., 05. Oktober 2017, 4.30 Uhr Philadelphia Flyers San Jose Sharks Fr., 06. Oktober 2017, 1 Uhr Boston Bruins Nashville Predators Fr., 06. Oktober 2017, 1 Uhr Buffalo Sabres Montreal Canadiens Fr., 06. Oktober 2017, 1 Uhr New York Rangers Colorado Avalanche Fr., 06. Oktober 2017, 1.30 Uhr Ottawa Senators Washington Capitals Fr., 06. Oktober 2017, 1.30 Uhr Detroit Red Wings Minnesota Wild Fr., 06. Oktober 2017, 2.30 Uhr Chicago Blackhawks Pittsburgh Penguins Fr., 06. Oktober 2017, 4 Uhr Anaheim Ducks Arizona Coyotes Fr., 06. Oktober 2017, 4 Uhr Los Angeles Kings Philadelphia Flyers Sa., 07. Oktober 2017, 1 Uhr Columbus Blue Jackets New York Islanders Sa., 07. Oktober 2017, 1.30 Uhr Tampa Bay Lightning Florida Panthers Sa., 07. Oktober 2017, 2.30 Uhr Dallas Stars Vegas Golden Knights DAZN Sa., 07. Oktober 2017, 20 Uhr New Jersey Devils Colorado Avalanche So., 08. Oktober 2017, 1 Uhr Carolina Hurricanes Minnesota Wild

Was ist der Stanley Cup?

Der Stanley Cup ist der Pokal, den der Meister einer NHL-Saison überreicht bekommt. Er ist weltweit die älteste Trophäe, die jährlich an einen Sportverein verliehen wird. Der Stanley Cup ist benannt nach Lord Frederick Arthur Stanley, der im Jahre 1893 als Generalgouverneur von Kanada die Trophäe zum ersten Mal dem Montreal Hockey Club überreichte.

Der Name des NHL-Meisters jeder Saison wird auf der Trophäe eingraviert, weshalb der Stanley Cup laufend an Größe zunimmt. Er besteht aus einer Legierung aus Silber und Nickel, und ist derzeit 89,54 Zentimeter hoch und wiegt 15,5 Kilo.

Wer ist der amtierende Meister der NHL?

In einer packenden Finalserie setzten sich die Pittsburgh Penguins gegen die Nashville Predators mit 4:2 durch, und gewannen somit zum fünften Mal den Stanley Cup. Für die Predators war es die erste Finalteilnahme überhaupt.

Stanley-Cup-Final 2017: Pittsburgh Penguins vs. Nashville Predators

Das Stanley-Cup-Final war deutlich geprägt vom Heimvorteil. Weder den Pittsburgh Penguins, noch die Nashville Predators gelang ein Sieg in der Fremde.

Spiel Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis Game 1 Pittsburgh Penguins Nashville Predators 5:3 Game 2 Pittsburgh Penguins Nashville Predators 4:1 Game 3 Nashville Predators Pittsburgh Penguins 5:1 Game 4 Nashville Predators Pittsburgh Penguins 4:1 Game 5 Pittsburgh Penguins Nashville Predators 6:0 Game 6 Pittsburgh Penguins Nashville Predators 2:0

Das sind die NHL-Champions der letzten zehn Jahre:

Jahr Champion Finals-Gegner 2017 Pittsburgh Penguins Nashville Predators 2016 Pittsburgh Penguins San Jose Sharks 2015 Chicago Blackhawks Tampa Bay Lightning 2014 Los Angeles Kings New York Rangers 2013 Chicago Blackhawks Boston Bruins 2012 Los Angeles Kings New Jersey Devils 2011 Boston Bruins Vancouver Canucks 2010 Chicago Blackhawks Philadelphia Flyers 2009 Pittsburgh Penguins Detroit Red Wings 2008 Detroit Red Wings Pittsburgh Penguins

Wer sind die Favoriten auf die NHL-Playoffs?

Laut den Buchmachern sind die folgenden Mannschaften in ihren Divisions zu favorisieren: Edmonton Oilers (Pacific), Pittsburgh Penguins (Metropolitan), Dallas Stars (Central), Tampa Bay Lightning (Atlantic).

Ebenfalls ein heißer Kandidat zumindest auf die Playoffs sind die Edmonton Oilers. Das Team des deutschen NHL-Superstars Leon Draisaitl gilt als Geheimfavorit auf den Gewinn des Stanley Cup.

Wer sind die deutschen NHL-Stars?

Tobias Rieder, Arizona Coyotes, Right Wing

Thomas Greiss, New York Islanders, Goalie

Philipp Grubauer, Washington Capitals, Goalie

Korbinian Holzer, Anaheim Ducks, Defence

Dennis Seidenberg, New York Islanders, Defence

Tom Kühnhackls, Pittsburgh Penguins, Left Wing

Leon Draisaitl, Edmonton Oilers, Centre/Right Wing

Wie die Ausgangslage von Draisaitl, Kühnhackl und Co. ist, erfahrt ihr hier.

Wann beginnen die NHL-Playoffs?

Die Regular Season wird am 07. April beendet. Ein paar Tage später beginnen die Playoffs, aber ein detaillierter Spielplan für die Postseason wurde noch nicht fixiert.

Wann sind die NHL-Finals?

Die NHL-Finals finden traditionell im Juni statt. Wie erwähnt ist der Postseason-Schedule noch nicht fixiert, der Stanley-Cup-Sieger steht aber mit Sicherheit Anfang Juni 2018 fest.

Wann ist das NHL All-Star Weekend?

Das All-Star-Weekend der NHL findet am 27. und 28. Januar in der Amalie Arena in Tampa Bay, Florida statt.

Welcher Ausrüster produziert die Trikots der Teams?

Adidas ist seit dieser Saison exklusiver Ausstatter der Teams der NHL. Reebok wurde als langjähriger Ausrüster abgelöst. Als Part des Deals wurden auch die dritten Jerseys der Teams abgeschafft, jede Franchise hat also nur noch ein Heim- und Auswärtstrikot zur Verfügung.

Alle Jerseys kann man im offiziellen Shop der NHL online erwerben.

Das sind die Rekord-Champions der NHL:

Platz Team Siege Final-Niederlagen 1. Montreal Canadiens 24 9 2. Toronto Maple Leafs 13 8 3. Detroit Red Wings 11 13 4. Boston Bruins 6 13 5. Chicago Blackhawks 6 7 6. Edmonton Oilers 5 2 7. Pittsburgh Penguins 5 1 8. New York Rangers 4 6 9. New York Islanders 4 1 10. Ottawa Senators 4 1

Gibt es ein Winter Classic 2018?

Auch in dieser Saison findet wieder ein Freiluft-Spiel in der NHL statt. Die New York Rangers empfangen am 01. Januar 2018 im Citi Field der New York Mets die Buffalo Sabres zum Bridgestone NHL Winter Classic 2018.

Wo finde ich die aktuelle Tabelle der NHL?

Alle Zwischenstände in den einzelnen Divisions könnt ihr im Datencenter von SPOX finden.