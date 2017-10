King Leon & Co.: Die deutschen NHL-Stars

MLB Twins @ Yankees (AL Wild Card) NHL Blues @ Penguins MLB Rockies @ Diamondbacks (NL Wild Card) NBA Timberwolves -

In der Nacht auf Donnerstag öffnet die NHL wieder ihre Pforten (ab 2 Uhr live auf DAZN) . Und mit dabei sind auch sieben deutsche Kufen-Cracks. SPOX hat die Ausgangslage von Leon Draisaitl und Co. beleuchtet und liefert einen Überblick über die Teams der Deutschen.

Philipp Grubauer: Position, Alter, Gehalt, Vertrag

Es gab einige Gerüchte, dass Grubauer einen Platz als Starting Goalie bekommen könnte. Letztlich unterschrieb der 25-Jährige für ein weiteres Jahr bei den Washington Capitals, die ihm 1,5 Millionen Dollar für die zwölf Monate überweisen werden. 2018 ist Grubauer dann erneut Unrestricted Free Agent.

Grubauer: Wie lief die vergangene Saison?

Die Capitals boten das wahrscheinlich beste Goalie-Duo der Liga auf. Grubauer war statistisch sogar besser als Star-Goalie Braden Holtby, den er in 24 Spielen vertrat. Somit hatte Grubauer ein Spiel zu wenig absolviert, um sich für die Jennings-Trophy für die wenigsten Gegentreffer im Schnitt zu qualifizieren. 2,04 Gegentore pro Spiel wären der Bestwert gewesen (Holtby: 2,07 GAA). Immerhin: Der 25-Jährige aus Rosenheim feierte die ersten drei NHL-Shutouts seiner Karriere.

© getty

Grubauer: Was ist in dieser Saison zu erwarten?

Grubauers Rolle wird sich auch in der kommenden Saison nicht ändern. Holtby ist als Nummer eins unantastbar. Dennoch bekommt der Goalie erneut die Chance sich zu beweisen, um eventuell in der kommenden Saison einen Starterjob zu bekommen. Außerdem ist ein Trade nicht ausgeschlossen, da die Caps in Phoenix Copley und Vitek Vanecek noch weitere fähige Goalies in der Hinterhand haben.

Wie gut sind die Washington Capitals?

Nach zwei Presidents' Trophies am Stück werden in der Hauptstadt etwas kleinere Brötchen gebacken. Justin Williams, Marcus Johansson und Kevin Shattenkirk sind weg, dafür wurden T.J. Oshie und Evgeny Kuznetsov gehalten.

Nach zahlreichen enttäuschenden Niederlagen in den Playoffs scheint sich die Ära Alex Ovechkin dem Ende zuzuneigen. Der Russe netzte "nur" 33 Mal, 2015/16 waren es noch 50 Tore. Sollte der 31-Jährige seine Form wiederfinden, könnten die Caps auch in diesem Jahr eine gute Rolle spielen, ansonsten könnte es zu einem echten Fight um einen Playoff-Platz kommen.

Die Statistiken von Philipp Grubauer in der NHL

Saison Team Spiele Shutouts GAA Fangquote 2012/13 Capitals 2 0 3,57 .915 2013/14 Capitals 17 0 2,38 .925 2014/15 Capitals 1 0 1,85 .920 2015/16 Capitals 22 0 2,32 .918 2016/17 Capitals 24 3 2,04 .926

Die Playoff-Statistiken von Philipp Grubauer

Saison Team Spiele Shutouts GAA Fangquote 2015 Capitals 1 0 3,00 .857 2017 Capitals 1 0 6,32 .778

