Ovechkin gibt Stanley-Cup-Traum nicht auf

Der russische Superstar Alexander Ovechkin macht sich noch keine Gedanken über das Karriereende und will weiter seinem großen Traum nachjagen.

"Ich bin erst 32. Ich muss den Stanley Cup gewinnen", sagte der NHL-Stürmer von den Washington Capitals dem amerikanischen TV-Sender ESPN.

Ovechkin spielt seit der Saison 2005/06 für die Capitals und gewann seitdem dreimal als bester Spieler der NHL-Hauptrunde die Hart Memorial Trophy. Meister wurde "The Great Eight" in der Profiliga aber nie.

"Ich werde noch einige Jahre auf einem hohen Level spielen", kündigte Ovechkin an. "Aber man weiß nie, wie sich die Karriere entwickelt oder was in der Zukunft passiert."