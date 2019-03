NFL News - Rücktritt: Patriots-Star Rob Gronkowski beendet Karriere

Der dreimalige Super-Bowl-Champion Rob Gronkowski hat seine Football-Karriere beendet.

Wie der 29 Jahre alte Tight End von den New England Patriots am Sonntag auf Instagram mitteilte, wird er nach neun Jahren unter Star-Quarterback Tom Brady und Headcoach Bill Belichick in der amerikanischen Profiliga NFL aufhören. "Es ist Zeit nach vorne zu blicken, mit einem großen Lächeln", schrieb Gronkowski.

"Es war eine wahrlich unglaubliche Ehre, für so einen etablierten Klub zu spielen und in der Lage zu sein, meinen Beitrag zum Erfolg zu leisten", schrieb "Gronk", der fünfmal am Pro Bowl teilnahm: "Ich habe in diesen neun Jahren auf und neben dem Spielfeld Unglaubliches erlebt."

Gronkowski wurde 2010 von den Patriots in der zweiten Runde an 42. Position gedraftet und war seitdem ein Hauptbestandteil in der Offensive um Brady. Der 1,98 Meter große Tight End, einer der besten Tight Ends der NFL-Geschichte, erzielte in insgesamt 129 Spielen 92 Touchdowns. Mit den Patriots gewann er 2015, 2017 und 2019 den Super Bowl.

In der jüngeren Vergangenheit war immer wieder über ein Karriereende des Ausnahmeathleten spekuliert worden. Gronk hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Bereits vor einem Jahr, als die Pats den Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles verloren, dachte er öffentlich über einen Rücktritt nach.

Statistiken: Die Karriere des Rob Gronkowski