NFL News: Jacksonville Jaguars entlassen Blake Bortles

Nach der Verpflichtung von Nick Foles hatte es sich bereits angedeutet. Die Jacksonville Jaguars haben sich von ihrem Quarterback Blake Bortles getrennt.

Wie die Franchise am Mittwoch bestätigte, wurde der 26-Jährige nach einer enttäuschenden 5-11-Saison in Duval entlassen. Die Entscheidung kommt wenig überraschend, haben sich die Jags kurz zuvor erst die Rechte von Star-Free-Agent-Quarterback Nick Foles im Rahmen eines Vier-Jahres-Vertrags in Höhe von 88 Millionen Dollar gesichert.

Die Jaguars verlängerten den Vertrag mit Bortles erst in der letzten Offseason für drei Jahre, als er seine beste Saison für die Franchise spielte und im AFC Championship Game partizipierte. In der Vorsaison jedoch zeigte sich Bortles wieder von seiner fehlerbehafteten Seite und wurde für die letzten Spiele der Saison sogar auf die Bank verbannt.

Bortles, der dritte Pick des Drafts im Jahr 2014, hinterlässt die Franchise mit einem satten Dead Cap von 16,5 Millionen Dollar. Seine fünfjährige Karriere bei den Jaguars endet mit einer Bilanz von 24-49.