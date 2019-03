NFL Free Agency im Live-Ticker: Earl Thomas geht nach Baltimore

Die NFL Free Agency ist in vollem Gange, dementsprechend gibt es viele Gerüchte, dazu Trades und Spielerentlassungen. SPOX hält euch im Liveticker auf dem Laufenden.

Earl Thomas zu den Ravens - 49ers traden für Ford

17.46 Uhr: Wir haben eine bisher sehr seltene Patriots-Aktivität! New England verpflichtet zwar keinen Neuzugang, hält aber einen eigenen Free Agent: Cornerback Jason McCourty hat sich laut dem NFL Network mit den Pats auf eine Vertragsverlängerung um 2 Jahre geeinigt.

17.41 Uhr: Einen Nachtrag zu Dee Ford bin ich euch noch schuldig, der gerade durch die Ravens-Einkäufe aufgeschoben wurde: Die Niners traden nicht nur für Ford, der Pass-Rusher wird auch nicht unter dem Franchise Tag spielen. Beide Seiten einigten sich auf einen Vertrag über 5 Jahre und 87,5 Millionen Dollar.

17.32 Uhr: Wir bleiben direkt bei den Ravens: Mark Ingram ist sich mit Baltimore einig! Der Deal beläuft sich auf 3 Jahre und 15 Millionen Dollar. Wie nach und nach raus kam, waren die Ravens nicht wirklich im Rennen um Le'Veon Bell dabei - Ingram sollte in der Zone Read Offense mit Lamar Jackson ebenfalls problemlos gute Zahlen auflegen können.

17.25 Uhr: BREAKING NEWS: Earl Thomas geht zu den Baltimore Ravens! 4 Jahre, 55 Millionen Dollar, 32 Millionen garantiert. Die Ravens haben ja bekanntermaßen - unter anderem - Eric Weddle abgegeben - Thomas ist ein klares Upgrade und für mich immer noch der beste Free Safety in der NFL. Laut Rapoport sind über die ersten drei Jahre im Schnitt 14,3 Millionen Dollar fällig. Thomas und Tony Jefferson - das ist das potentiell beste Safety-Duo in der NFL...

17.20 Uhr: Und damit blicken wir in die Bay: Die San Francisco 49ers haben sich letzte Nacht - im Schatten des Beckham-Trades - mit den Chiefs auf einen Trade von Dee Ford geeinigt. Der Preis? Ein 2020er Zweitrunden-Pick. Es hatte zuletzt vermehrt Gerüchte gegeben, das die Chiefs Ford traden wollen, nachdem sie auch schon Justin Houston entlassen haben. Ja, KC stellt auf eine 4-3-Front um, doch sollte die Base-Defense kein Grund dafür sein, einen der produktivsten Pass-Rusher der vergangenen Saison abzugeben. Die Niners schließen damit eine große Baustelle und schaffen sich so auch Freiraum, um womöglich den Nummer-2-Pick im kommenden Draft abzugeben, da man diesen jetzt nicht mehr zwangsläufig in einen Edge-Rusher investieren muss.

17.16 Uhr: Einen wichtigen Deal von gestern bin ich euch noch schuldig: Cam Wake verlässt die Dolphins wie erwartet und ist sich mit den Tennessee Titans einig. Die hatten dringenden Pass-Rush-Bedarf, Wake hat letztes Jahr gezeigt, dass er noch immer etwas im Tank hat.

17.05 Uhr: Herzlich Willkommen zum neuen Liga-Jahr! Ab 21 Uhr unserer Zeit werden die Verträge, die seit Montag beschlossen wurden, offiziell unterzeichnet - und wir können uns absolut sicher sein: Über die nächsten Stunden wird es nochmal hoch hergehen! Hier verpasst ihr nichts, viel Spaß und los geht die wilde Fahrt!

Free Agency - was ist bisher passiert?

Das neue Liga-Jahr startet heute erst offiziell, einige Kracher-Meldungen haben wir über die vergangenen Tage aber bereits gehabt. Ein kleiner Überblick:

Giants traden Odell Beckham zu den Browns

Der absolute Mega-Kracher. Die Giants schocken die Liga, indem sie ihren besten Spieler in seiner Prime wenige Monate, nachdem OBJ einen langfristigen Vertrag erhalten hat, weg traden. Es offenbart eine erschreckende Planlosigkeit im Front Office der G-Men.

Le'Veon Bell geht zu den New York Jets

Die Frage nach Bells Entscheidung zog sich durch den Dienstagabend wie ein Kaugummi - am Ende wurde es das Team, das von Anfang an als der Favorit galt: Die New York Jets, die letztlich übereinstimmenden Berichten zufolge der einzige ernsthafte Interessent waren, geben Bell einen Vertrag über 4 Jahre und 61 Millionen Dollar, davon 35 Millionen garantiert. Hier geht's zur ausführlichen Bell-News.

C.J. Mosley mit Rekord-Deal zu den Jets

Bei Anthony Barr zogen die Jetzt letztlich den Kürzeren, dennoch residiert der - mit Abstand - bestbezahlte Inside Linebacker der NFL künftig in New York: Die Jets haben sich mit C.J. Mosley auf einen Monster-Vertrag geeinigt, hier geht's zur ausführlichen Mosley-News.

Nick Foles geht zu den Jacksonville Jaguars

Die Jaguars machen Nick Foles zu ihrem neuen Franchise-Quarterback, und das über mehrere Jahre. Damit einhergehen wird die Entlassung von Blake Bortles, sobald Foles seinen Vertrag mit dem Start des neuen Liga-Jahres am Mittwoch unterzeichnet hat. Hier geht's zur ausführlichen Foles-News.

Washington Redskins verpflichten Landon Collins

Landon Collins bleibt in der NFC East und geht zu Giants-Rivale Washington. Und das für einen fürstlichen Preis: Collins wird mit der Unterzeichnung seines neuen Vertrags nicht nur der bestbezahlte Strong Safety, sondern der bestbezahlte Safety überhaupt in der NFL! Hier geht's zur ausführlichen Collins-News.

Patriots: Trey Flowers mit den Detroit Lions einig

Er war der vielleicht beste Free Agent auf dem Markt, und er geht zu einem Coach, den er bestens kennt: Trey Flowers hat sich für die Detroit Lions sowie deren Head Coach und Ex-Patriots-Defensive-Coordinator Matt Patricia entschieden. Hier geht's zur ausführlichen Flowers-News.

Oakland Raiders geben Trent Brown Rekord-Deal

Der erste große Deal der Free Agency ging an die Oakland Raiders, die nach Antonio Brown nochmal nachlegen: Patriots-Left-Tackle Trent Brown einigte sich mit den Raiders, die ihn zum bestbezahlten Offensive Tackle der Liga machen. Hier geht's zur ausführlichen Brown-News.

NFL Free Agency Start: Die größten Deals am Dienstag:

Name, Position, Ex-Team Neues Team Vertrag Le'Veon Bell, RB, Pittsburgh Steelers New York Jets 4 Jahre, 61 Mio. Dollar, 35 Mio. garantiert C.J. Mosley, ILB, Baltimore Ravens New York Jets 5 Jahre, 85 Mio. Dollar, 51 Mio. garantiert Rodger Saffold, OG, Los Angeles Rams Tennessee Titans 4 Jahre, 44 Mio. Dollar, 22,5 Mio. garantiert Sheldon Richardson, DT, Minnesota Vikings Cleveland Browns 3 Jahre, 39 Mio. Dollar, 21,5 Mio. garantiert Za'Darius Smith, Edge, Baltimore Ravens Green Bay Packers 4 Jahre, 66 Mio. Dollar Preston Smith, Edge, Washington Redskins Green Bay Packers 4 Jahre, 52 Mio. Dollar Adrian Amos, S, Chicago Bears Green Bay Packers 4 Jahre, 37 Mio. Dollar Billy Turner, OL, Denver Broncos Green Bay Packers 4 Jahre, 28 Mio. Dollar, 9 Mio. garantiert Anthony Barr, LB, Minnesota Vikings Minnesota Vikings 5 Jahre, 67,5 Mio. Dollar, 33 Mio. garantiert Jordan Hicks, LB, Philadelphia Eagles Arizona Cardinals 4 Jahre, 36 Mio. Dollar, 20 Mio. garantiert Terrell Suggs, OLB, Baltimore Ravens Arizona Cardinals 1 Jahr, 7 Mio. Dollar Ty Nsekhe, OT, Washington Redskins Buffalo Bills 2 Jahre, 14,5 Mio. Dollar, 7,7 Mio. garantiert John Brown, WR, Baltimore Ravens Buffalo Bills 3 Jahre, 27 Mio. Dollar Cole Beasley, WR, Dallas Cowboys Buffalo Bills 4 Jahre, 29 Mio. Dollar, 14,4 Mio. garantiert Latavius Murray, RB, Minnesota Vikings New Orleans Saints 4 Jahre, 14,4 Mio. Dollar Tashaun Gipson, S, Jacksonville Jaguars Houston Texans 3 Jahre, 22 Mio. Dollar Thomas Davis, LB, Carolina Panthers Los Angeles Chargers 2 Jahre, 10,5 Mio. Dollar, 5,25 Mio. garantiert Bradley Roby, CB, Denver Broncos Houston Texans 1 Jahr, 10 Mio. Dollar Lamarcus Joyner, FS, Los Angeles Rams Oakland Raiders 4 Jahre, 42 Mio. Dollar, 16,7 Mio. garantiert Matt Paradis, C, Denver Broncos Carolina Panthers 3 Jahre, 27 Mio. Dollar, 13,5 Mio. garantiert Breshad Perriman, WR, Cleveland Browns Cleveland Browns 1 Jahr, 4 Mio. Dollar J.R. Sweezy, OG, Seattle Seahawks Arizona Cardinals 2 Jahre Preston Brown, LB, Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 3 Jahre, 21 Mio. Dollar Steven Nelson, CB, Kansas City Chiefs Pittsburgh Steelers 3 Jahre, 25,5 Mio. Dollar Brett Hundley, QB, Seattle Seahawks Arizona Cardinals 1 Jahr, 2 Mio. Dollar Cameron Wake, DE, Miami Dolphins Tennessee Titans 3 Jahre, 23 Mio. Dollar, 10 Mio. garantiert

NFL Free Agency Start: Die größten Deals am Montag: