Super Bowl Head to Head: Los Angeles Rams vs. New England Patriots

Das Warten hat ein Ende, Super Bowl Sunday ist hier! Heute Nacht treffen die Los Angeles Rams in Atlanta auf die New England Patriots. Beide Teams bringen höchste Qualität mit und scheinen offensiv kaum zu stoppen zu sein. Doch auch in den Defensivreihen steckt Potenzial, das eine Entscheidung herbeiführen kann. Wer hat den entscheidenden Vorteil? Super Bowl LIII gibt es ab 0 Uhr live auf DAZN, wahlweise mit deutschem und US-Originalkommentar! Zur finalen Einstimmung präsentiert SPOX das große Head-to-Head!

Quarterbacks

Jared Goff vs. Tom Brady

Schaut man sich die Regular Season an, dann muss man konstatieren, dass Jared Goff insgesamt eine bessere Saison gespielt hat als Tom Brady. Wir reden hier nicht von Abständen wie von der Erde zum Mond, aber lediglich in Sachen Total QBR übertraf Brady (70,6) Goff (66,4) signifikant.

In Sachen DVOA und DYAR hingegen sah Goff immer ein klein wenig besser aus. Und der Abstand wäre vermutlich noch größer gewesen, wenn der QB der Rams nicht eine längere Schwächephase von Woche 13 an durchlaufen hätte. Seit dem Spiel gegen Chicago (6:15) Anfang Dezember hatte Goff Probleme offenbart.

Brady hingegen spielte über weite Strecken des Jahres auf eher überschaubarem Niveau, doch eigentlich waren seine Gesamtzahlen nicht deutlich schlechter als 2018 in seiner MVP-Saison. Die Patriots allerdings verloren fünf Spiele und damit zwei mehr als im Vorjahr.

Beide sind hauptsächlich Pocket-Passer, obgleich Goff ein wenig mobiler daherkommt und durchaus auch mal aus dem Design ausbricht, um ein First Down zu erlaufen. Seine größte Stärke: Play Action! Niemand wirft mehr Touchdowns via Play Action als Goff. Zudem scheut er nicht den Deep Ball - nur sechs Starting Quarterbacks hatten im Schnitt mehr Intended Air Yards als (8,8) als Goff.

NFL: Super Bowl LIII A bis Z - Spieler, Stats und Taktiken © getty 1/27 Es ist das Wochenende von Super Bowl LIII. Es wird heiß und dementsprechend Zeit auf alle Faktoren von A - Z zu blicken. SPOX präsentiert die wichtigsten Spieler, Stats und Taktiken. © getty 2/27 A – Anderson: C.J. Anderson ist die Story der letzten Wochen in L.A. Der kräftige Running Back hat in den letzten beiden Spielen 40 Touches bekommen. Gurley im Vergleich dazu nur 23. © getty 3/27 B – Blitzing: Die Offense der Rams basiert auf Routen, die eine längere Entwicklungszeit brauchen. Die Patriots könnten hier ein ums andere Mal mit Blitzen Erfolg haben. In den Playoffs haben sie eine Erfolgsrate von 69,2 Prozent bei Blitzen. © getty 4/27 C – Cooks: Ideale Bedingungen für Brandin Cooks beim Revenge Game. Der Wideout mag nämlich Hallen. Hier hat er eine 5 Prozent höhere Catch Rate und mehr TDs als „draußen“ gefangen, obwohl er unter freiem Himmel 12 Spiele mehr auf dem Buckel hat. © getty 5/27 D – Drops: Brandin Cooks, Robert Woods und Josh Reynolds waren in dieser Saison 276 Mal Target. Sie haben insgesamt nur 3 Bälle gedroppt. © getty 6/27 E – Edelman: Julian Edelman ist der einzige Receiver, der am Sonntag im Patriots-Kader steht und in diesem Jahr ein 100-Yard-Spiel hatte. © getty 7/27 F – Fullback: Die Patriots lieben es aus 21-Personnell zu spielen. Bei Kick-Out-, Pull- oder Power Schemes wird immer wieder Fullback James Develin auf das Feld kommen und Lücken für das Run Game öffnen. © getty 8/27 G – Gronkowski: Einst die absolute Go-to-Waffe hat Rob Gronkowski in dieser Saison einen schwierigen Stand. In keinem seiner letzten 10 Spiele hatte er mehr als 3 Receptions. © getty 9/27 H – Head Coaches: Bill Belichick und Sean McVay sind gut befreundet. Vor der Saison sagte McVay, dass er nach jedem Spiel eine Textnachricht vom Patriots-Head-Coach erhalten hat und regelmäßig mit ihm in Kontakt steht. © getty 10/27 I – Interceptions: Die Defense der Patriots hat in dieser Saison bereits 18 Picks verbucht. Nur zwei Teams haben häufiger gegnerische Quarterbacks abgefangen. © getty 11/27 J – Jet Sweeps: Die L.A. Rams lieben Jet Sweeps. Ob sie ihn antäuschen um damit einen spezifischen Raum zu kreieren oder ihn tatsächlich laufen. Kaum eine Mannschaft läuft ihn so häufig. © getty 12/27 K – Kicking: Stephen Gostkowski ist seit nunmehr vielen Jahren Nachfolger von Adam Vinatieri als Kicker der Patriots. Viele Fehler leistet er sich nicht, in den letzten drei Super-Bowl-Auftritten aber hatte er jeweils einen Chip Shot daneben gesetzt. © getty 13/27 L – Leverage: Aaron Donald misst mit 1,83 Meter keine Idealmaße für einen Defensive Tackle. Aufgrund seiner Explosivität aber kann er seine Körpergröße durch die Hebelwirkung zu seinem Vorteil nutzen. © getty 14/27 M – Michel: Patriots Running Back Sony Michel hat in zwei Playoff-Spielen fünf Touchdowns erzielt. Wird er im Super Bowl wieder ein Faktor? © getty 15/27 N – Nonfactor: Eines der Belichick-Markenzeichen ist, dass er den besten Skill Player des Gegners komplett ausschalten lässt. Wer aber ist dieser in der Rams-Offense? © getty 16/27 O – Orakel: CBS-Kommentator Tony Romo ist für seine punktgenauen Play-Vorhersagen bekannt. Der ehemalige Cowboy liegt laut dem Wall Street Journal bei 68 Prozent seiner Predicitions richtig. © getty 17/27 P – Protection: Wie sind Quarterbacks am besten zu stoppen? In dem man sie auf dem Rücken liegen lässt! Das haben die Pats in diesen Playoffs verhindert. Brady wurde noch kein einziges Mal gesackt. © getty 18/27 Q – Quick Passes: Tom Brady ist den Ball in dieser Postseason durchschnittlich innerhalb von 2,18 Sekunden losgeworden. Es ist nahezu unmöglich, den Quarterback in dieser Zeit zu erwischen. © getty 19/27 R – Red Zone: Es gibt nur einen Spieler, der in dieser Saison mehr als 51 Red-Zone-Rushing-Attempts hatte. Dieser Spieler ist Todd Gurley mit 64 Versuchen. © getty 20/27 S – Slot: Es kommt zu einem der wichtigsten Duelle des Super Bowls. Im Slot verteidigt Rams-Corner Nickell Robey-Coleman Julian Edelman oder Chris Hogan. Die Pats verzeichnen ein Passer Rating von 114,5 im Slot. NRC erlaubte eines von 84,9. © getty 21/27 T – Tight Ends: Gerald Everett war primär anvisierter Rams-TE in diesem Jahr. Während er in der Regular Season im Verhältnis von 48 zu 29 gegenüber Tyler Higbee anvisiert wurde, schwang das Pendel in den Playoffs zu Higbee über (7 zu 4). © getty 22/27 U – Under Pressure: Die Produktion beider Quarterbacks fällt unter Pressure stark ab. Während bei Brady das Passer Rating von 105,3 auf 71,2 fällt, fällt es bei Goff von 117,1 auf 59,2. © getty 23/27 V – Van Noy: Einer der Unsung Heroes im Kader der Pats. Kein Off Ball Linebacker hat in der Regular Season mehr Pressures gesammelt als Kyle Van Noy. © getty 24/27 W – Wheel Routes: Die Rams waren im Championship Game gegen Wheel Routes enorm anfällig und dies hätte ihnen beinahe den Super Bowl gekostet – Tommylee Lewis lässt grüßen -. Steht die Wheel Route groß auf dem Belichick-Zettel? © getty 25/27 X – X-Factor: James White war X-Factor in Super Bowl LI mit 3 Touchdowns und 139 Yards. Er lebt für die Playoffs und ist auch am Sonntag wieder heißer Kandidat für ein großes Spiel. © getty 26/27 Y – Yards: Mit 505 Passing Yards hat Tom Brady in Super Bowl LII einen neuen Rekord aufgestellt. Auch gegen die Rams zeichnet sich ein Offensivfeuerwerk ab. Ist ein Back-to-Back-Rekord möglich? © getty 27/27 Z – Zuerlein: Der Kicker der Rams schoss die Seinen im Conference Championship Game trotz einer Verletzung aus 57 Yards nach Atlanta. Es war das längste Game-Winning-Field-Goal in der Playoff-Geschichte.

Brady wiederum verlegte sich in diesem Jahr auch systembedingt eher auf kürzere Pässe (7,6 Average Intended Air Yards). Uncharakteristisch häufig leistete er sich zudem mentale Fehler. In Miami etwa "verdaddelte" er eine Endzonen-Chance durch eine auslaufende Uhr kurz vor der Pause, als er einen Sack kassierte, anstatt den Ball wegzuwerfen. Zudem bleiben die zwei unglaublichen Red-Zone-Interceptions in Pittsburgh und im Championship Game von Kansas City in Erinnerung.

Letzten Endes aber ist Brady nichtsdestotrotz wohl der heißeste Quarterback in den Playoffs und führt alle in Yards, Completions und Passquote deutlich an. Gerade seine Leistung im Championship Game gegen Ende war herausragend, was den Sieg der Patriots in der Overtime besiegelte, als er perfekt bei dritten - und langen - Versuchen war.

Vorteil: Patriots.

Running Backs Rams vs. Linebacker Patriots

Todd Gurley, C.J. Anderson, John Kelly vs. Dont'a Hightower, Elandon Roberts, Kyle Van Noy

Kein Team hat in dieser Saison ein stärkeres Laufspiel auf die Beine gestellt als die Los Angeles Rams. Laut Football Outsiders kamen sie auf 22,1 Prozent DVOA im Laufspiel, knapp 10 Prozent besser als die zweitplatzierten Carolina Panthers.

Es ist daher nicht überraschend, dass Gurley das Jahr als bester Running Back nach DVOA (23,7 Prozent) und DYAR (367) abschloss, zudem die meisten Rushing-Touchdowns (17) in der Liga erzielte. Und er verlor keinen einzigen Fumble.

Dass er die Saison und auch Teile der Playoffs über ein wenig in den Hintergrund rückte, lag an einer offenbar hartnäckigeren Knieverletzung als die Rams zugeben wollten. Doch seine Produktion wurde ohne größere Einbußen von C.J. Anderson weitergeführt. Der wiederum war eine späte Addition zum Kader und lief danach äußerst effektiv. Unter allen Rushern mit weniger als 100 Carries war er mit Abstand der Beste bei den Defense-adjusted Yards Above Replacement mit 138. Einen besseren Backup findet man also in dieser Liga aktuell nicht.

Die größte Schwäche der Patriots-Defense in dieser Saison wiederum war das Laufspiel. Zeitweilig stoppten sie niemanden, hatten Probleme beim Tackling und schafften es kaum, die Edges zu setzen. Erst spät in der Saison und dann in den Playoffs klappte das immer besser. Besonders in den Playoffs gelang es, die Ground Games der Chargers (10 CAR/19 YDS) und Chiefs (12 CAR/41 YDS) weitestgehend aus dem Spiel zu nehmen. Allerdings half hier auch die Offense gewaltig, denn durch frühe Führungen stand der Gegner ständig unter Druck und ging aggressiver aufs Passspiel.

Wirklich hervorheben kann man aus dieser Unit eigentlich niemanden richtig, denn erstens ist gerade Roberts als Straight-up-Run-Stopper nicht allzu häufig auf dem Feld, weil die Patriots wohl auch gegen die Rams meist auf 11-Personnel treffen und damit eher in Nickel- und Dime-Formationen arbeiten werden. Und zweitens sind auch die Linebacker Game-Plan-abhängig. Gegen die Chiefs etwa tat sich Van Noy mit 10 Tackles hervor und sorgte mit ein paar Blitzes zudem für zwei Sacks.

Unterm Strich dürfte es dem nun wieder sicherer wirkenden Linebacker-Corps der Patriots gegen die beste Rush Offense der Liga aber deutlich schwerer als noch in den ersten beiden Playoff-Runden fallen, den Gegner zu stoppen.

Vorteil: Rams.

Running Backs Patriots vs. Linebacker Rams

Sony Michel, James White, Rex Burkhead und James Develin vs. Dante Fowler Jr., Mark Barron, Cory Littleton, Samson Ebukam

Die Patriots investierten vor der Saison einen Erstrundenpick in Running Back Sony Michel. Ein klares Statement zur Stärkung des Laufspiels, nachdem es bislang Usus war in Foxborough, Running Backs eher günstig in späteren Runden oder gar aus den Tiefen der Free Agency zu holen. Michel jedoch wurde vom Start weg trotz anfänglicher Verletzungsprobleme gepusht und steigerte sich Woche für Woche.

Gerade in den Playoffs brillierte er bislang mit 5 Touchdowns und 4,6 Yards pro Carry. Auch gegen die Rams wird er der Featured Back sein. Doch auch Burkhead und White werden diverse Touches erhalten, zumal beide auch gefährliche Passempfänger für Brady aus dem Backfield sind. Burkhead fungierte gegen KC überdies als eine Art Closer und erzielte zwei Red-Zone-Touchdowns, darunter den zum Sieg.

NFL: Von 1 bis 52: Alle bisherigen Super-Bowl-Sieger © getty 1/53 Da ist sie! Die Vince Lombardi Trophy - die Trophäe für den Super-Bowl-Champion. Am Sonntag spielen die Patriots und Rams den neuen Titelträger aus, 52 Champions gab es bereits. Hier sind sie ... © getty 2/53 I: Green Bay Packers - Kansas City Chiefs 35:10 - Erst im Nachhinein wurde das "AFL-NFL World Championship Game" als Super Bowl I bekannt. Im Coliseum von L.A. hatten die Packers alles im Griff, Quarterback Bart Starr wurde MVP © imago 3/53 II: Green Bay Packers - Oakland Raiders 33:14 - Ein Jahr später konnten die Packers ihren Titel in Miami verteidigen. Links ist Boyd Dowler bei seinem 62-Yard-TD-Run zu sehen. Der lachende Herr im feinen Zwirn ist übrigens Packers-Coach Vince Lombardi © Imago 4/53 III: New York Jets - Baltimore Colts 16:7 - Da geht er fliegen, der Helm von Jets-Quarterback Joe Namath. Mit einem Touchdown (Negativrekord für den Sieger) und drei Field Goals schockten die Jets den haushohen Favoriten aus der NFL, Namath wurde MVP © getty 5/53 IV: Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 23:7: Einmal in die Kamera winken, Len Dawson! Der Quarterback, damals schon 34, führte Außenseiter K.C. zum Titel und wurde anschließend als MVP geehrt. Wieder hatte der Underdog aus der AFL gewonnen © Imago 6/53 V: Baltimore Colts - Dallas Cowboys 16:13 - Schöööön! Dieses Schmuckstück bekamen die Colts für ihren Sieg über die Cowboys. In einem richtig schlechten Spiel, dass als "Blunder Bowl" in die Geschichte einging, wurde Colts-Linebacker Chuck Howley MVP © getty 7/53 VI: Dallas Cowboys - Miami Dolphins 24:3 - Der erste Titel für die Cowboys hätte kaum dominanter sein können. 252 Rushing Yards drückte man den hilflosen Dolphins auf. MVP in New Orleans wurde aber trotzdem Quarterback Roger Staubach (119 YDS, 2 TD) © getty 8/53 VII: Miami Dolphins - Washington Redskins 14:7 - So sieht ein Super-Bowl-MVP aus! Safety Jake Scott und sein Team krönten mit dem Sieg über die Redskins eine "Perfect Season" der Dolphins. 17 Spiele, 17 Siege! © getty 9/53 VIII: Miami Dolphins - Minnesota Vikings 24:7 - Angeführt von Hall-of-Fame-Coach Don Shula (M.) gewannen die Dolphins back-to-back. Mit Larry Csonka (r.) wurde erstmals ein Running Back MVP (145 YDS) © getty 10/53 IX: Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings 16:6 - Quarterback Terry Bradshaw (l.) und die "Steel Curtain" Defense. Da hatten die Vikes keine Chance. MVP wurde mit Franco Harris aber ein Fullback (r.). Kein Wunder, bei 158 Rushing Yards © getty 11/53 X: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 21:17 - Nächster Erfolg für die Steelers, und im Orange Bowl von Miami wurde diesmal ein Wide Receiver zum MVP gekürt: Lynn Swann gelangen 161 Yards Receiving, darunter ein 64-Yard-Score © getty 12/53 XI: Oakland Raiders - Minnesota Vikings 32:14 - "Just win, baby!" Erster Titel für Raiders-Ikone Al Davis, der unter anderem QB Ken Stabler ins Feld führte. MVP wurde allerdings mit Fred Biletnikoff (4 Catches, 79 YDS) erneut ein Wide Receiver © getty 13/53 XII: Dallas Cowboys - Denver Broncos 27:10 - Die "Doomsday Defense" der 'Boys gegen die "Orange Crush Defense" aus Denver - früher waren Spitznamen einfach geiler. Dallas gewann, Tackle Randy White und End Harvey Martin wurden Co-MVPs © getty 14/53 XIII: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 35:31 - Zum ersten Mal gab's ein Super-Bowl-Rematch im Orange Bowl, und wieder gewannen die Steelers um QB und MVP Terry Bradshaw (318 YDS, 4 TDs) © getty 15/53 XIV: Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams 31:19 - Am 20. Januar 1980 durfte Terry Bradshaw einen weiteren Titel feiern. Gegen die Rams waren zwar drei Interceptions dabei, aber eben auch 309 Yards und zwei Touchdowns © getty 16/53 XV: Oakland Raiders - Philadelphia Eagles 27:10 - Zum ersten Mal gewann mit den Raiders ein Wildcard-Team den Titel. Oaklands QB Jimmy Plunkett wurde MVP, auf der Gegenseite wurde Ron Jaworski gleich dreimal von Rod Martin intercepted © getty 17/53 XVI: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 26:21 - Erster Titel für Joe Montana! Dank vier Turnovern von den Bengals gingen die Niners mit 20:0 in Führung, am Ende wurde Montana als MVP ausgezeichnet © getty 18/53 XVII: Washington Redskins - Miami Dolphins 27:17 - Nach einem Spielerstreik gab es 1982 nur neun Saisonspiele, dann ein Playoff-Tournament. So kam es zum Rematch von Super Bowl VII. Skins-RB John Riggins holte 166 Yards und die MVP-Trophy © getty 19/53 XVIII: Los Angeles Raiders - Washington Redskins 38:9 - "Black Sunday" für die Redskins! Die Raiders dominierten das Spiel und hatten in Running Back Marcus Allen (191 YDS, 2 TD) ihren überragenden Mann © getty 20/53 XIX: San Francisco 49ers - Miami Dolphins 38:16 - Joe Montana gegen Dan Marino! Das Duell der beiden Super-QBs wurde aber dann doch ziemlich einseitig. Montana (335 YDS, 3 TD) wurde MVP - und sein Coach Bill Walsh ließ sich anschließend feiern © getty 21/53 XX: Chicago Bears - New England Patriots 46:10 - Bis heute werden die "85 Bears" für ihre Defense verehrt. Zu Recht: 7 Sacks gegen die Pats, 7 zugelassene Rushing Yards - und eine richtige Klatsche. MVP wurde Defensive End Richard Dent © getty 22/53 XXI: New York Giants - Denver Broncos 39:20 - Enge erste Hälfte, dann machten die Giants 26 Punkte in Folge und gewannen locker. Giants-QB Phil Simms (268 YDS, 3 TD) wurde MVP, John Elway musste noch eine Weile warten © getty 23/53 XXII: Washington Redskins - Denver Broncos 42:10 - Mit MVP Doug Williams (340 YDS, 4 TD, INT) wurde zum ersten Mal ein schwarzer Quarterback Super-Bowl-Champion. Dabei hatten die Skins zwischenzeitlich 0:10 zurück gelegen ... © getty 24/53 XXIII: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 20:16 - Zum zweiten Mal nach Super Bowl XVII zogen die Bengals gegen Montana und Bill Walsh den Kürzeren. Diesmal gab's aber einen anderen MVP: Receiver Jerry Rice. Die Nummer 80 überragte mit 215 Yards © getty 25/53 XXIV: San Francisco 49ers - Denver Broncos 55:10 - Die größte Klatsche der Super-Bowl-Historie. MVP Joe Montana gelang einfach alles (297 YDS, 5 TD), Elway in seiner dritten Super-Bowl-Niederlage dagegen gar nichts (10/26, 108 YDS, 2 INT) © getty 26/53 XXV: New York Giants - Buffalo Bills 20:19 - Zwei Teams aus dem gleichen Bundesstaat - das musste ja eng werden. Bills-Kicker Scott Norwood verpasste ein Field Goal in den Schlusssekunden, RB Ottis Anderson wurde MVP (102 YDS, TD) © getty 27/53 XXVI: Washington Redskins - Buffalo Bills 37:24 - Bills-Quarterback Jim Kelly warf vier Picks und wurde viermal gesackt, die Skins führten so schon im dritten Viertel mit 24:0. MVP im Metrodome von Minneapolis wurde QB Mark Rypien (292 YDS, 2 TD, INT) © getty 28/53 XXVII: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 52:17 - Zum ersten Mal verlor ein Team drei Super Bowls in Folge. Arme Bills. Im Rose Bowl gab Michael Jackson den Halftime Act, da stand es aber schon 28:10. MVP wurde Cowboys-QB Troy Aikman (273 YDS, 4 TD) © getty 29/53 XXVIII: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 30:13 - Zum vierten Mal in Folge im Super Bowl, zum vierten Mal verloren die Bills. 13:6 führte Buffalo zur Pause, dann fumbelte der Bills-RB. Return-TD, Ausgleich, den Rest machte MVP Emmit Smith (132 YDS, 2 TD) © getty 30/53 XXIX: San Francisco 49ers - San Diego Chargers 49:26 - Als erstes Team gewannen die 49ers ihren fünften Titel, diesmal mit Quarterback und MVP Steve Young (325 YDs, 6 TD). Die Chargers waren das klassische Cinderella-Team, am Ende aber ohne Chance © getty 31/53 Super Bowl XXX: Dallas Cowboys - Pittsburgh Steelers 27:17 - Zum achten Mal schon stand America's Team im Endspiel, am Ende sprang der fünfte Titel heraus. Cornerback Larry Brown wurde mit zwei Interceptions MVP, danach ging's ins Weiße Haus © getty 32/53 XXXI: Green Bay Packers - New England Patriots 35:21 - Brett Favre gegen Drew Bledsoe, doch der MVP wurde Returner Desmond Howard nach seinem 99-Yard-Touchdown-Return im dritten Viertel. Zum ersten Mal wurde ein Special-Teamer der wertvollste Spieler © getty 33/53 XXXII: Denver Broncos - Green Bay Packers 31:24 - Bis zum 25. Januar 1998 musste John Elway warten, dann gab es endlich den ersehnten Titel. In einer engen Kiste war am Ende RB Terrell Davis in seiner Heimatstadt San Diego mit drei Touchdowns MVP © getty 34/53 XXXIII: Denver Broncos - Atlanta Falcons 34:19 - Es gab sogar noch einen Titel für Elway, bevor er in den Sonnenuntergang ritt. Und dank 336 Yards und einem Touchdown auch noch den Super-Bowl-MVP. © getty 35/53 XXXIV: St. Louis Rams - Tennessee Titans 23:16 - Das Spiel im Georgia Dome stand ganz im Zeichen der unglaublichen Story von Rams-QB Kurt Warner - und von Titans-Receiver Kevin Dyson, dem in den Schlussekunden ein Yard fehlte: "One Yard short!" © getty 36/53 XXXV: Baltimore Ravens - New York Giants 34:7 - Gatorade-Dusche für Ravens-Coach Brian Billick! Dessen unfassbare Defense ließ nur 152 gegnerische Yards zu und erzwang fünf Turnover. Da tat auch QB Trent Dilfer nicht weh. MVP wurde Linebacker Ray Lewis © getty 37/53 XXVI: New England Patriots - St. Louis Rams 20:17 - Der Beginn der Brady-Belichick-Dynasty! Die Pats-Defense schaltete die "Greatest Show on Turf" aus, Adam Vinatieri knipste den Siegtreffer. MVP wurde Tom Brady (145 YDS, TD) © getty 38/53 XXXVII: Tampa Bay Buccaneers - Oakland Raiders 48:21 - Beste Offense gegen beste Defense, aber für die offensivstarken Raiders geriet das Endspiel zum Albtraum. Quarterback Rich Gannon warf fünf Interceptions, drei davon waren Pick-Sixes ... © getty 39/53 XXXVIII: New England Patriots - Carolina Panthers 32:29 - Eigentlich hätte hier auch ein Bild von Janet Jackson und Justin Timberlake kommen können ... ähem. 37 Punkte im Schlussviertel, wieder Vinatieri, wieder MVP Brady (354 YDS, 3 TD) © getty 40/53 XXXIX: New England Patriots - Philadelphia Eagles 24:21 - Dritter Titel in vier Jahren für die Pats, die vier Turnover erzwangen. MVP wurde Receiver Deion Branch mit 133 Yards. 86 Millionen schauten bei FOX zu © getty 41/53 XL: Pittsburgh Steelers - Seattle Seahawks 21:10 - Der erste Steelers-Titel seit 26 Jahren, berühmt durch Antwaan Randle El's Touchdown-Pass auf den späteren MVP Hines Ward - der erste TD-Pass eines Wideouts. Big Ben (123 YDS, 2 INT) zeigte nicht viel © getty 42/53 XLI: Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:17 - Erster Titel für Peyton Manning und die Colts, die dank einer starken Defense nicht vor Rex Grossman zittern mussten. Manning (247 YDS, TD, INT) wurde MVP © getty 43/53 XLII: New York Giants - New England Patriots 17:14 - Einer der größten Upsets: Die Pats waren ungeschlagen und 12-Punkte-Favorit, doch die Giants-Defense machte Druck. Beim Game-Winning-Drive spielte sich Tyree mit diesem Catch in die Geschichtsbücher © getty 44/53 XLIII: Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:23 - Unfassbar packendes Duell in Tampa: Außenseiter Arizona um Kurt Warner und Larry Fitzgerald stand kurz vor dem Titel, doch Pittsburghs später Drive mit Holmes' Touchdown beendete alle Träume © getty 45/53 XLIV: New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17 - Indy als Dauer-Contender gegen die Saints in deren erstem Super Bowl - doch New Orleans um Drew Brees machte das Märchen perfekt. Inklusive eines erfolgreichen Onside Kicks nach der Halbzeit... © getty 46/53 XLV: Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:25 - Der erste Titel für Aaron Rodgers, für viele Experten der potentielle Beginn einer Ära. Green Bay dominierte früh, Pittsburgh kam furios zurück. Doch Rodgers und die Defense sicherten den späten Sieg © getty 47/53 XLVI: New York Giants - New England Patriots 21:17 - Zum zweiten Mal erwischten die Giants ein starkes Patriots-Team im Super Bowl: Wieder war die Defense der Schlüssel, 57 Sekunden vor Schluss lief Bradshaw zum Game-Winner in die Endzone © getty 48/53 XLVII: Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31 - Mit einem furiosen Kaepernick stürmten die Niners in den Super Bowl, trafen da aber auf Flacco in der Form seines Lebens. Unvergessen: Der Stromausfall im Stadion sowie Jones' Kick-Off-Touchdown © getty 49/53 XLVIII: Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8 - Die Broncos kamen mit ihrer Rekord-Offense - und liefen gegen eine Mauer. Seattle machte den Super Bowl zu einer komplett einseitigen Angelegenheit und zerstörten Denver mit knallharter Defense © getty 50/53 XLIX: New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24 - Nur ein Jahr später war Seattle als Titelverteidiger zurück. In einem unglaublich packenden Duell hatten die Hawks die späte Chance auf den Sieg, doch von der 1-Yard-Line warf Wilson den Pick © getty 51/53 50: Denver Broncos - Carolina Panthers 24:10 - Die Panthers kamen mit nur einer Niederlage, Denver wurde von seiner herausragenden Defense getragen. Die dominierte Carolina - und Manning verabschiedete sich mit dem Ring © getty 52/53 LI: New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 OT - Die Falcons lagen schon mit 25 Punkten kurz vor Ende des 3. Viertels vorne, dann begann die große Aufholjagd. Am Ende gewannen die Patriots in der Overtime - der ersten überhaupt im Super Bowl © getty 53/53 LII: Philadelphia Eagles - New England Patriots 41:33 - Den Eagles gelang mit Backup-Quarterback Niles Foles die Überraschung in Minnesota. In einem sehenswerten Offensivfeuerwerk krönten sich de Eagles erstmals zum Champion.

Develin wiederum macht häufig den Weg frei und gilt als sicherer, wenn auch wenig beweglicher Receiver, wenn Brady doch mal in seine Richtung schaut.

Wie wertvoll Develin für New England, das vor seiner Ankunft jahrelang weitestgehend auf einen Fullback verzichtet hatte, ist, zeigt dieser Fakt: Seit 2014 erreichte New England immer den Super Bowl, wenn Develin die Saison über fit war und durchspielte. 2015 verpasste er die komplette Saison mit einem Schienbeinbruch in der Preseason und die Patriots scheiterten im Championship Game.

Dagegen stellen die Rams eine Run-Defense, die in der Regular Season Platz 28 belegte (1,5 Prozent DVOA). In den Playoffs aber hatten auch sie dann wenig Mühe, das Ground Game in Schach zu halten. Die sonst so explosiven Saints schafften lediglich 48 Yards auf dem Boden (2,3 im Schnitt), die Cowboys davor auch nur 50 (2,3 im Schnitt).

Gerade Littleton zeigte sehr viel Präsenz und führte das Team in beiden Spielen in Tackles an. Ebukam und Fowler sind hier vielleicht die größten Schwachstellen, haben sie ihre Qualitäten doch eher im Pass-Rush, während New England sehr gerne Off-Tackle-Läufe wählt. Zudem zeigten die Rams auch gegen New Orleans bereits Schwächen in der Coverage von Running Backs im Passspiel, was gegen die Patriots zwingend ein Faktor wird.

Vorteil: Patriots.