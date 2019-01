NFL-Playoffs: Patriots vs. Chargers heute live - L.A. Chargers gegen New England Patriots im TV, Livestream und Liveticker

Die Los Angeles Chargers und die New England Patriots treffen im AFC Divisional Playoff-Spiel am heutigen Sonntag, den 13. Januar, aufeinander. Alles was ihr über das Match wissen müsst und wo ihr die hochspannende Begegnung verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Los Angeles Chargers mussten am vergangenen Sonntag in der Wildcard Round gegen die Baltimore Ravens antreten. Am Ende setzten sich die Kalifornier sich mit 23:17 (12:0)durch. Matchwinner der Chargers war Kicker Michael Badgley, der all seine fünf Field-Goal-Versuche im Spiel verwandeln konnte.

Patriots vs. Chargers: Wo und wann findet die Partie statt?

Austragungsort der Playoff-Partie wird das Gillette Stadium in der Stadt Foxborough sein. Die Patriots werden gegen die Chargers also ein Heimspiel austragen dürfen. Das mit Hochspannung erwartete Spiel wird sicherlich haufenweise Fans ins Stadion locken, welches Platz für 65.878 Zuschauer bietet.

Patriots vs. Chargers heute live im TV und Livestream sehen

Das Match zwischen den Patriots und den Chargers wird vom Streamingdienst DAZN live und in voller Länge übertragen. Neben American Football zeigt DAZN auch europäischen Spitzensport. Neben der Premier League, Serie A, La Liga sowie Champions und Europa League gibt es auch zahlreiche Events aus Tennis, UFC, Darts und vielem mehr.

Zudem wird die Partie auf ProSieben MAXX, ProSieben und ran.de übertragen.

NFL Playoffs, Divisional Round: Alle Begegnungen im Überblick