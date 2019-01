NFL-Playoffs: Kansas City Chiefs gegen Indianapolis Colts im TV, Livestream und Liveticker

Die Indianapolis Colts und die Kansas City Chiefs treffen im ersten AFC Divisonal-Playoff-Spiel am heutigen Samstag, den 12. Januar, aufeinander. Alles was ihr über das Match wissen müsst und wo ihr die Partie verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Indianapolis Colts mussten am vergangenen Sonntag bereits in der Wildcard Round gegen die Houston Texans antreten. Das Team um Quarterback Andrew Luck setzte sich souverän mit 21:7 durch. Da die Kansas City Chiefs sich einen festen Seed in der AFC sichern konnten, hatten die Chiefs eine Woche frei.

Zusammen warfen die beiden Quarterbacks Patrick Mahomes und Andrew Luck mit 89 die meisten Touchdownpässe in der Regular Season. Der Gewinner zieht ins Finale der AFC ein.

Colts vs. Chiefs: Wo und wann findet die Partie statt?

Die bestplatzierten Teams aus der AFC bzw. NFC haben in Partien gegen die Wildcard-Teams Heimrecht. Somit ist das Arrowhead Stadium in Kansas City die Austragungsstätte der Begegnung zwischen den Chiefs und den Colts. Das Stadion der Chiefs bietet 76.416 Zuschauern Platz.

Colts vs. Chiefs heute live im TV und Livestream sehen

Das Match zwischen den Colts und den Chiefs wird vom Streamingdienst DAZN live und in voller Länge übertragen. Neben American Football zeigt der Anbieter auch europäischen Spitzensport. DAZN zeigt Spiele der Premier League, Serie A, La Liga, sowie Champions und Europa League. Weiterhin gibt es auch zahlreiche Events aus UFC, Tennis, Darts und vielem mehr.

NFL: Die Divisional Playoffs im Überblick