NFL Divisional Playoffs Samstag llive: Chiefs - Colts & Rams - Cowboys

In den Divisional Playoffs der NFL machen die Kansas City Chiefs am Samstag den Auftakt gegen die Indianapolis Colts. Anschließend empfangen die Los Angeles Rams die Dallas Cowboys im Superdome. SPOX begleitet beide Partien im LIVETICKER. Zudem seht Ihr beide Spiele auch live auf DAZN!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Kansas City Chiefs vs. Indianapolis Colts

22.10 Uhr: Der Kick-Off rückt näher, Zeit, gehyped zu werden - also Chiefs-Fans jedenfalls!

22.05 Uhr: Spannende Info aus dem Arrowhead Stadium: Reporterin Stacey Dales berichtet, dass die Groundscrew permanent Schnee schippen wird. Und zwar immer auf der Seite des Spielfelds, auf dem sich die Mannschaften gerade nicht befinden. Hoffen wir mal, dass das niemanden bei einem langen Spielzeug stört.

21.55 Uhr: Wer hat eigentlich den Vorteil in einem Schneesturm? Die gängige Theorie ist ja, dass dann das Laufspiel im Vorteil ist, denn durch Schnee und Wind fliegt der Ball nicht mehr so gut. Aber glaubt man dagegen Ex-NFL-Funktionär Michael Lombardi, dann ist eher das Passspiel die Lösung. Warum? In seinem Buch "Gridiron Genius" - Leseempfehlung! - erklärt er, dass es eigentlich einfach für Receiver als für Running Backs ist, denn die wissen, wo sie hinlaufen müssen, während Running Backs spontan entscheiden, wo's lang geht. Sprich: Sie müssen abrupt die Richtung ändern, was auf rutschigem Untergrund schwieriger ist. Mal sehen, wie das heute aussieht.

21.45 Uhr: Wie ist die Lage an der Front? Captain Andrew Luck berichtet in einem Brief an seine Mutter ...

21.40 Uhr: Zur Einstimmung sei Euch nochmal unsere Preview ans Herz gelegt. Hier entlang!

21.35 Uhr: Bei den Colts fehlt Safety Malik Hooker, was in der Pass Defense sicherlich nicht hilfreich sein wird. Ansonsten sind alle Mann an Bord.

21.30 Uhr: Die Inactives sind draußen ... Bei den Chiefs müssen sie weiterhin auf Safety Eric Berry verzichten. Wide Receiver Kelvin Benjamin ist auch out, der aber unverletzt. Im Backfield wird Spencer Ware fehlen.

21.20 Uhr: Die große Storyline für dieses Spiel ist aber zumindest im Vorfeld nicht das Duell zwischen Mahomes und dem wahrscheinlichen Comeback Player of the Year, Andrew Luck. Denn da wäre dieses nicht ganz unwichtige Detail des Wetters. In KC nämlich herrscht gerade ein heftiger Schneesturn, der dieses Spiel massiv beeinflussen könnte. Für den neutralen Zuschauer natürlich sieht das sehr vielversprechend aus ...

21.15 Uhr: Willkommen zu den Wildcard Playoffs! Wir beginnen den Abend mit den Chiefs und den Colts. Die Chiefs sind der No.1-Seed der AFC und haben daher heute Heimrecht gegen die Nummer 6 der Conference. Für MVP-Favorit Patrick Mahomes ist es zudem das Playoff-Debüt.