NFL News: Adam Gase neuer Head Coach bei den New York Jets

Die New York Jets haben nach Berichten von NFL Network Insider Ian Rapoport ihren Nachfolger für Todd Bowles auf der Head-Coaching-Position gefunden. In Adam Gase wurde ein Name verpflichtet, der mit der AFC East bestens vertraut ist.

Gase wurde erst nach dem Ende der abgelaufenen Regular Season von den Miami Dolphins entlassen. Dort war er drei Jahre lang Head Coach, schaffte es nach einer überraschenden Post-Season-Teilnahme in seinem ersten Jahr aber nicht mehr zurück in die Playoffs.

Als Head Coach der Dolphins konnte Gase in den letzten drei Jahren 5 von 6 Spielen gegen seinen neuen Arbeitgeber gewinnen. 2018 besiegten die Dolphins Gang Green in beiden Versuchen.

Gase gilt in NFL-Kreisen als Quarterback-Guru, hatte während seiner Zeit in Florida allerdings mit großem Verletzungspech zu kämpfen. Nachdem sich Ryan Tannehill vor der Spielzeit 2017 das Kreuzband riss und durch Jay Cutler ersetzt wurde, übernahm Brock Osweiler 2018 für große Teile der Saison.

New York Jets: Kommt Vance Joseph als Defensive Coordinator?

Bei den Jets wird Gase nun mit einem der vielversprechenden Quarterback-Talenten der vergangenen Draft-Klasse arbeiten. Sam Darnold zeigte in seiner Rookie-Saison gute Ansätze, doch auch noch großes Verbesserungspotenzial.

Auf den Koordinator-Positionen gelten aktuell der ehemalige Broncos-Head-Coach Vance Joseph für den Defensive-Coordinator- und Gases` Ex-OC bei den Dolphins Dowell Loggains für den Offensive-Coordinator-Posten als heißeste Kandidaten.