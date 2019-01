New Orleans Saints gegen Los Angeles Rams: NFL Conference Championships heute live im TV und Livestream

Vier Mannschaften sind noch übrig im Rennen um den Super Bowl. Im Conference Championship Game der NFC stehen sich heute die New Orleans Saints und die Los Angeles Rams gegenüber. Alles was ihr zur Partie wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Sonntag werden wir das Rematch der New Orleans Saints gegen die Los Angeles Rams erleben. Die beiden Teams trafen zuletzt Anfang November 2018 aufeinander. Dieses Duell konnten die Saints mit 45:35 für sich entscheiden und sie sicherten sich somit den ersten Platz in der Conference. Damals konnte die Defense der Rams die Offensiv-Stars der Saints nicht stoppen. Ob es dieses mal besser gelingt, werden wir heute Abend ab 21.05 Uhr erfahren.

Saints gegen Rams: Wann und wo findet das Spiel statt?

Austragungsort des Spiels ist das Mercedes-Benz Superdome in New Orleans. Der Beginn ist auf 21.05 Uhr terminiert.

New Orleans vs Los Angeles heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen den Saints und den Rams wird live bei DAZN übertragen. DAZN ist ein Sport-Streamingdiesnt, welcher neben US-Sport, wie der NFL, NBA, NHL oder MLB auch Spitzenfußball, wie die Championsleague oder die europäischen Top-Ligen, Tennis, Darts, Hockey oder UFC zeigt und dabei nur 9,99 Euro im Monat kostet.

Hol dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge die NFL live.

Die Partien der Conference Championships

Datum Uhrzeit 1. Mannschaft 2. Mannschaft Livestream 20.01.2019 21.05 Uhr New Orleans Saints Los Angeleles Rams DAZN 21.01.2019 00.40 Uhr Kansas City Chiefs New England Patriots DAZN

Die Termine bis zum Super Bowl: