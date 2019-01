NFL, Super Bowl 2019: Termin, Livestream, Halbzeitshow und Teilnehmer

Am 3. Februar 2019 findet der Super Bowl LIII im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia statt. Welche Teams werden wohl um die Vince Lombardi Trophy kämpfen? Alle Informationen zum Endspiel der NFL-Saison erhaltet ihr hier bei SPOX.

Super Bowl LIII wird 2019 zum bereits dritten Mal in Atlanta ausgetragen. Im vergangenen Jahr holten die Philadelphia Eagles in Minneapolis, Minnesota den ersten Titel ihrer Franchise-Geschichte. Quarterback Nick Foles wurde dabei aufgrund seiner starken Leistung beim 41:33-Erfolg über die New England Patriots zum MVP ausgezeichnet.

Auch in dieser Saison sind die Eagles wieder in den Playoffs und haben die Chance, erneut zum Super Bowl zu gelangen. Erst am letzten Spieltag qualifizierte sich das Team mit einem 24:0-Sieg gegen die Washington Redskins für die Postseason. Zugleich profitierten sie von der 10:24-Niederlage der Minnesota Vikings gegen die Chicago Bears.

Super Bowl LIII: Die Halbzeit-Show 2019

Laut mehreren US-amerikanischen Medienberichten wird die Band Maroon 5 die Zuschauer während der Halbzeitpause des Super Bowls 53 unterhalten. Mit wem zusammen Maroon 5 um Sänger Adam Levine auftreten wird, scheint jedoch noch nicht sicher zu sein.

Wie das Internatportal TMZ berichtet, ist anscheinend der Rapper Travis Scott als heißester Kandidat im Umlauf. Allerdings soll sich die Band auch noch in Gesprächen mit der Rapperin Cardi B und dem Rapper Big Boi von der Band Outkast befinden.

Im vergangenen Jahr trat der Sänger Justin Timberlake schon zum dritten mal als Headliner der Halbzeit-Show auf und erhielt dabei Unterstützung von seiner Band Tennessee Kids.

Super Bowl: Die Halbzeit-Acts der vergangenen 10 Jahre

Jahr/Super Bowl Showact 2009: XLIII Bruce Springsteen 2010: XLIV The Who 2011: XLV The Black Eyed Peas, Usher, Slash 2012: XLVI Madonna, LMFAO, Nicki Minaj 2013: XLVII Beyonce, Destiny's Child 2014: XLVIII Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers 2015: XLIX Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott 2016: L Coldplay, Beyonce, Bruno Mars 2017: LI Lady Gaga 2018: LII Justin Timberlake

Super Bowl 2019: Die Übertragung im TV und Livestream

Der Super Bowl LIII findet in der Nacht von Sonntag, dem 3. Februar, auf Montag statt. Eine genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. Jedoch beginnt die TV-Übertragung im Free-TV auf Prosieben schon um 22.45 Uhr.

Auch mit dem Streamingdienst DAZN könnt ihr das Duell der zwei besten NFL-Teams 2019 verfolgen. Auf DAZN habt ihr sogar die Wahl zwischen den deutschen Kommentatoren und dem englischen Original-Kommentar.

DAZN überträgt außerdem zuvor jedes einzelne Spiel der NFL-Playoffs live und in voller Länge. So seid ihr erstklassig über die Top-Teams der Liga informiert und könnt den Weg zum Super Bowl mitverfolgen.

NFL Playoff Schedule - die Wildcard-Runde im Überblick

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Übertragung Ergebnis Sa., 5.1. 22.35 Uhr Houston Texans Indianapolis Colts DAZN 7:21 So., 6.1. 2.15 Uhr Dallas Cowboys Seattle Seahawks DAZN 24:22 So., 6.1. 19.05 Uhr Baltimore Ravens Los Angeles Chargers DAZN So., 6.1. 22.40 Uhr Chicago Bears Philadelphia Eagles DAZN

NFL Playoff Schedule - die Divisional-Runde im Überblick

Die Sieger der Wildcard-Partien treffen in der darauffolgenden Woche in der Divisional-Runde auf die jeweils bestplatzierten Teams aus AFC bzw. NFC.

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Sa., 12.1. 22.35 Uhr Kansas City Chiefs Indianapolis Colts So., 13.1. 2.15 Uhr Los Angeles Rams TBA So., 13.1. 19.05 Uhr New England Patriots TBA So., 13.1. 22.40 Uhr New Orleans Saints TBA

In den Playoff-Halbfinals spielen die Teams um den Titel ihrer jeweiligen Conference. Die letzten Spiele um den Einzug in den Super Bowl finden am 20. Januar (NFC), bzw. 21. Januar (AFC) statt.

Super Bowl: Die Champions der letzten zehn Jahre

Jahr/Super Bowl Gewinner Verlierer Score 2009: XLIII Pittsburgh Steelers Arizona Cardinals 27:23 2010: XLIV New Orleans Saints Indianapolis Colts 31:17 2011: XLV Green Bay Packers Pittsburgh Steelers 31:25 2012: XLVI New York Giants New England Patriots 21:17 2013: XLVII Baltimore Ravens San Francisco 49ers 34:31 2014: XLVIII Seattle Seahawks Denver Broncos 43:8 2015: XLIX New England Patriots Seattle Seahawks 28:24 2016: L Denver Broncos Carolina Panthers 24:10 2017: LI New England Patriots Atlanta Falcons 34:28 (OT) 2018: LII Philadelphia Eagles New England Patriots 41:33

Welches Team ist Rekord-Champion seit der Super-Bowl-Einführung?