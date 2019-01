NFL Divisional Playoffs Sonntag live: Patriots - Chargers & Saints - Eagles

Die Sonntagsspiele der Divisional Playoffs stehen an und die New England Patriots empfangen die Los Angeles Chargers im kalten Foxborough. Anschließend kommt es zum Duell des Titelverteidigers Philadlephia Eagles und dem No.1-Seed der NFC, den New Orleans Saints. SPOX begleitet beide Partien im LIVETICKER. Zudem könnt Ihr die Spiele auch live auf DAZN schauen.

Dieser Artikel wird fortlaufen aktualisiert.

New England Patriots vs. Los Angeles Chargers

18 Uhr: Ihr braucht Untergangsszenarien? Ihr sollt sie haben! Heute könnte - mal wieder - das letzte Spiel von Belichick, Brady und Gronkowski zusammen für die Patriots sein. Wie wir auf diese Idee kommen? Nun, Ian Rapoport vom NFL Network berichtet heute, dass Gronk nach dieser Saison ernsthaft über ein Karriereende nachdenkt - wie schon letzte Saison, dieses Mal aber womöglich mit einem anderen Ausgang.

17.50 Uhr: Bei den Chargers wiederum sind alle Wackelkandidaten mit dabei. Das heißt: Tight End Hunter Henry gibt sein Saisondebüt gleich mal im größten Spiel des Jahres für Los Angeles!

17.45 Uhr: Die Inactives sind da und wir blicken drauf. Bei New England fehlt etwas überraschend Defensive End Deatrich Wise Jr. sowie - wie üblich - Rookie-Corner Duke Dawson. Das heißt Pass Rusher Derek Rivers ist mit dabei!

17.40 Uhr: Willkommen zu den letzten beiden Spielen des Divisional-Wochenendes der NFL. Bereits gestern zogen die Rams und Chiefs ihre Tickets für Championship Sunday. Wer folgt heute? Zum Start blicken wir nach New England, wo die Patriots als No.2-Seed die Chargers (No.5) empfangen.