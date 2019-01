NFL Playoffs Championship Sunday live: Saints - Rams & Chiefs - Patriots

Es ist Championship Sunday und es gilt, die zwei Tickets für Super Bowl LIII in Atlanta zu vergeben. Die New Orleans Saints empfangen die Los Angeles Rams im NFC Championship Game, anschließend fordern die Kansas City Chiefs die New England Patriots im Endspiel der AFC. SPOX begleitet beide Spiele im LIVETICKER. Zudem seht Ihr beide Partien auch live auf DAZN (ab 21.05 Uhr)!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

New Orleans Saints vs. New England Patriots

19.50 Uhr: Kommen wir zu den Inactives! Die Saints müssen heute unter anderem auf Tight End Ben Watson, Wide Receiver Keith Kirkwood und Linebacker Manti Te'o verzichten.

19.45 Uhr: Direkt zum Einstieg sei Euch nochmal unsere große Preview ans Herz gelegt. Da findet Ihr alles, was Ihr wissen müsst für den großen Abend. Hier entlang!

19.40 Uhr: Willkommen zu Championship Sunday! Wir haben die Regular Season hinter uns, den Großteil der Playoffs und jetzt warten nur noch drei Spiele auf uns. Die ersten beiden, die Conference Championship Games, stehen heute auf dem Plan! Den Anfang macht das Duell der Saints gegen die Rams in der NFC.