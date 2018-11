NFL Week 9 Roundup: RedZone-Konferenz, Highlights, Videos, Ergebnisse

Ein mit Topspielen gespickter Spieltag erwartet uns in Week 9. Zunächst empfangen die Vikings in der Hoffnung ihre Elite-Defense wiederzufinden die Lions. Die Ravens wollen gegen die Steelers den freien Fall stoppen und die Falcons in Washington ihre Saison umbiegen, während in Cleveland wieder Mal die Hölle los ist. Spät am Abend kommt es dann zu den Krachern zwischen den besten Teams der NFC und dem Duell der Chargers und den wiedererstarkten Seahawks. Den Abschluss machen dann zwei der besten Quarterbacks aller Zeiten. Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der kompletten RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

NFL Week 9 Preview:

Bye-Week: Bengals, Colts, Giants, Eagles, Cardinals, Jaguars.

Minnesota Vikings (4-3-1) - Detroit Lions (3-4) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Die NFC North ist die ausgeglichenste Division der NFL. Alle Teams befinden sich noch in einer aussichtsreichen Situation die Playoffs zu erreichen. Dementsprechend war es wohl die überraschendste Meldung des Dienstags, als bekannt wurde, dass die Lions Golden Tate am Tag der Trade-Deadline nach Philadelphia senden. Tate war Staffords meistgesuchter Receiver in jeder der letzten vier Saisons und ein adäquater Ersatz steht nicht bereit. Die Target-Zahlen für Kenny Golladay und Marvin Jones dürften also nach oben gehen.

Ein weiterer Grund für den Trade könnte das immer besser funktionierende Running Game der Lions sein. Rookie Kerryon Johnson läuft in dieser Saison für fabelhafte 6,1 Yards pro Laufversuch, doch kam der Motor in der Vorwoche beim Heimspiel gegen Seattle erstmals zum Stocken. Die Seahawks hielten Johnson bei 22 Yards in acht Versuchen. Gelingt es der bislang sehr ordentlichen Rushing Defense der Vikings die Breakaway Runs des explosiven Running Backs zu unterbinden, so scheint alles für ein erfolgreiches Division-Duell aus Sicht der Vikings angerichtet.

Minnesota kann nämlich weiterhin auf sehr ordentliche Pressure-Zahlen bauen. Sowohl aus dem 4-Men-Rush als auch aus diversen Blitz-Paketen kommt man immer wieder erfolgreich in die Pocket. Die Vikings erhalten zahlreiche Starter zurück, die gegen New Orleans noch fehlten und auch Everson Griffens zweites Spiel nach langer Abstinenz sollte weiterhelfen.

Offensiv hingegen sind die Augen weiterhin auf Adam Thielen gerichtet. Der Wideout hat mit acht aufeinanderfolgenden Spielen, in denen er mindestens 100-Receiving-Yards zum Start der Saison gesammelt hat, einen Rekord von Calvin Johnson eingestellt. Nun strebt der ungedraftete Wideout nach dem alleinigen Rekord und trifft dabei auf ein Team, welches in dieser Saison große Probleme damit hatte, Receiver aus der Slot-Position zu verteidigen.

Buffalo Bills (2-6) - Chicago Bears (4-3) (So., 19 Uhr)

Zum vierten Mal in Folge geht es für die Bears gegen ein Team aus der AFC East. Zum zweiten Mal in Folge ist es ein Must-Win-Game, wenn man seine Pole-Position im Kampf um die Playoffs in der schwierigen NFC North beibehalten will. Das Spiel gegen die Bills könnte allerdings zum Stolperstein werden. Buffalo zeigte in der Vorwoche gegen die Patriots eine defensiv hochkonzentrierte Leistung. Offensiv ging jedoch wieder einmal gar nichts.

Die Frage wird sein, wie gut sich Buffalos Pass Rush gegen die bislang formidable O-Line der Bears durchsetzen kann. Die Bills-Edges Jerry Hughes und Lorenzo Alexander legen ligaweite Bestwerte in Sachen Pressure-Rate mit 19,9 und 19,7 Prozent auf. Chicagos Offensive Line jedoch lässt bei nur 27,2 Prozent aller Plays Pressure zu. Das Aufeinandertreffen von Hughes auf Left Tackle Charles Leno sollte man im Auge behalten.

Bei den Bills hingegen ist selbstverständlich das Thema Quarterback zu erwähnen. Mit der Rückkehr von Nathan Peterman in die Starting-Lineup dürfte es den Bills-Fans zunächst einmal kalt den Rücken herunter laufen. Kein Quarterback in der Liga ist derart sorglos mit dem Football wie er. Da könnte es lediglich ein Wehrmutstropfen sein, dass die Bears womöglich ein weiteres Mal auf Khalil Mack verzichten. Der nämlich hat seine Knöchel-Verletzung immer noch nicht ausgestanden und muss in Buffalo nicht unbedingt riskiert werden.

Cleveland Browns (2-5-1) - Kansas City Chiefs (7-1) (So., 19 Uhr)

Die Browns sorgen immer wieder für Gesprächsstoff. Head Coach Hue Jackson und Offensive Coordinator Todd Haley, die offensichtlich gegenseitig auf Kriegsfuß standen, wurden entlassen. Bei so viel Chaos geht der Gedanke an eines der besten College-Spiele in den letzten Jahren beinahe unter. Baker Mayfield und Patrick Mahomes standen sich nämlich 2016 mit Oklahoma und Texas Tech gegenüber und leisteten sich einen epischen Showdown. Mayfield warf bei 27 Passversuchen für unglaubliche 545 Yards und 7 Touchdowns (Schlurekord). Mahomes konterte mit 52 Passversuchen für 734 Yards und 5 Touchdowns. Der heutige Chiefs-QB steuerte außerdem noch 85 Rushing-Yards und 2 Rushing-Score bei. Mayfields Sooners jedoch behielten beim 66:59 die Oberhand.

Ähnliches Spektakel ist am Sonntag sicherlich nicht zu erwarten, doch könnte Cleveland zumindest eine der defensiven Units sein, die den Chiefs ansatzweise Paroli bieten kann. Voraussetzung dafür ist allerdings ein besseres Spiel von Myles Garrett, der in der Vorwoche gegen die Steelers kein Durchkommen fand. Nur mit einer guten Portion Pressure wird man Mahomes nämlich zu unüberlegten Entscheidungen zwingen können. So kann seine Lieblingsdisziplin, das Kreieren von Turnovern, bestens zur Geltung kommen.

Unerwähnt soll an dieser Stelle nicht die bärenstarke Saison von Dee Ford bleiben. Die oftmals gescholtene Defense der Chiefs ist keineswegs so schwach, wie ihr Ruf es ihr voraussagt. Der Edge hat daran einen gewaltigen Anteil. Er führt alle Edge-Verteidiger mit 45 Pressures in dieser Saison an. Cleveland ist gut darin beraten, die Flucht ins Running Game um Nick Chubb zu suchen. Den Run verteidigen die Chiefs weitaus schlechter.

Miami Dolphins (4-4) - New York Jets (3-5) (So., 19 Uhr)

Die Dolphins und die Jets bewegen sich einmal mehr im Niemandsland der NFL. Während Miami nach seinem 3-0-Start wieder in der Realität angekommen ist und Brock Osweiler seinen guten Auftakt nicht bestätigen konnte, stehen die Jets unter Bowles zum dritten Mal in seiner bei 3-5. Die beiden vorherigen Male beendeten sie das Jahr dann jeweils mit einer undankbaren 5-11-Bilanz.

Ein Teil der missglückten ersten Saisonhälfte beider Teams ist mit Sicherheit das Thema Verletzungen. Diese führten bei den Dolphins nicht nur zu einem Quarterback-Tausch, sondern auch dazu, dass der offenbar bereits für Trades angebotene DeVante Parker nicht nur zu einer wichtigen Rolle, sondern zur Nummer-1-Anspielstation avancierte. Der Wideout spielte beim verheerenden Auftritt der Dolphins gegen die Texans in der Vorwoche noch mit am anständigsten.

Da Miami aber nicht nur auf der offensiven, sondern auch auf der defensiven Seite mit dem Verletzungspech zu kämpfen hat, sollte man meinen, dass die Jets hier eine Chance sehen könnten. Miamis Coverage-Busts in jüngster Vergangenheit dürften nicht zuletzt auf den angeschlagen spielenden Xavien Howard zurückzuführen sein. Cordrea Tankersleys Kreuzbandriss dürfte hier ebenfalls wenig helfen. Doch hat New York selbst große Probleme, Playmaker auf das Feld zu bekommen. Mit Quincy Enunwa und Robby Anderson scheinen die wichtigsten Targets für Sam Darnold auszufallen. So wird New Yorks harmlose Offense auch weiterhin wenig Schaden anrichten können.

