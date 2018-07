NFL News - Jarvis Landry: Cleveland Browns haben Super-Bowl-Potenzial

MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers NBA Team Africa -

Die Cleveland Browns haben über die letzten beiden Spielzeiten nicht mehr als einen einzigen Sieg gesammelt. Nach einer ereignisreichen Offseason glaubt Neuzugang Jarvis Landry, dass das Team nun aber bereit für den Super Bowl sei und 40 Punkte pro Spiel erzielen kann.

"Du wirst Glück haben, wenn wir keine 40 Punkte gegen dich erzielen", sagte ein euphorischer Jarvis Landry im Rahmen des Training Camps der Cleveland Browns. "Ich denke, dass wir das Potenzial dazu haben, den Super Bowl zu gewinnen."

Eine mutige Aussage in Anbetracht der Tatsache, dass die Cleveland Browns nur eines der 32 Ligaspiele in den vergangenen beiden Spielzeiten gewonnen haben. Jedoch setzte das Front Office für die neue Saison zu einer Handlungs-Offensive an, die zahlreiche Playmaker nach Ohio hat kommen sehen.

Die Browns verpflichteten unter anderem Landry via Trade mit den Miami Dolphins. Tyrod Taylor kam von den Buffalo Bills und Carlos Hyde in der Free Agency. Und mit dem ersten Pick im Draft wählte die Franchise Quarterback Baker Mayfield.

Trotz der personellen Änderungen wäre ein Erreichen der Playoffs für die Browns, die endlich eine jahrelange sportliche Talfahrt hinter sich bringen wollen, eine Überraschung. Eine Teilnahme am Super Bowl gliche einer Sensation.