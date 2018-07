Down, Set, Talk! Der NFL-Podcast: Fantasy Football 101, Mailbag und Top-Rookies

MLB Live White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers NBA Team Africa -

Team World MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Cubs @ Royals MLB Tigers @ Angels MLB Astros @ Giants MLB Twins @ Indians MLB Yankees @ White Sox MLB Tigers @ Angels MLB Reds @ Mets MLB Tigers @ Angels

Wie funktioniert eigentlich Fantasy Football? Warum haben die Rams jetzt mit Todd Gurley verlängert? Wie steht es um Josh Gordon? In Folge 15 steht Fantasy Football im Fokus, doch es gibt auch große Neuerungen zu verkünden.

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

Nach acht Folgen ist die Offseason-Division-Serie abgeschlossen - wer eine Folge verpasst hat, wir haben uns in jeder Episode ganz einer Division gewidmet, die Zu- und Abgänge in der Free Agency und im Draft für die Teams diskutiert und über Stärken und Schwächen der Teams gesprochen. In der vergangenen Woche gab's dann die große Einordnung im Power Ranking.

Heute steht Fantasy Football ganz im Fokus. Wir geben euch Tipps für den Start, beantworten einige eurer Fragen und bereiten euch auf die Fantasy-Football-Saison vor.

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify. Alle Folgen im Überblick findet ihr auch auf unserer Website!

NFL Podcast Down, Set, Talk! Folge 15 - Fantasy Football 101

Bislang ging es in unserem Podcast sehr analytisch zu, diese Woche machen wir einen kleinen Abstecher - in die Welt des Fantasy Footballs. Wir geben euch allgemeine Tipps: Für den Draft, für das Managen eures Teams, für die Saison generell.

Und auch diese Woche seid ihr wieder ganz direkt mit dabei: wir öffnen erstmals den Fantasy-Football-Mailbag! Keine Angst, in den kommenden Wochen wird es noch eine Fantasy-Folge geben, in der wir direkt den Draft und eure Fragen spezifisch dazu beantworten.

Darüber hinaus waren wir auch abseits der Aufnahme und der Vorbereitung der Sendung nicht untätig und haben einige Neuankündigungen parat. Hört also rein!

Der Rundown von Folge 15 sieht so aus:

04:03 - News (Gurley, Revis, Jones, Gordon)

14:42 - Vorstellung neue Homepage, Forum und mehr

22:00 - Fantasy Football: Allgemeine Tipps

46:49 - Fantasy Mailbag: Wann sollte die Fantasy-Saison beginnen?

48:02 - Fantasy Mailbag: IDP? Ohne Kicker?

53:27 - Fantasy Mailbag: Rolle des Quarterbacks

55:46 - Fantasy Mailbag: Rushing-QBs - Cam über Brady?

59:43 - Fantasy Mailbag: Wer sind die Top Rookies?

1:08:31 - Fantasy Mailbag: DeAndre Hopkins oder Odell Beckham?

1:13:02 - Fantasy Mailbag: Running Back Handcuffs - wer lohnt sich?

1:18:00 - Fantasy Football Hörerliga

Down, Set, Talk! Nachklapp: Hier findet ihr uns