NFL: Philadelphia Eagles: Carson Wentz bereits im 7-gegen-7 Training

MLB Live Royals @ Angels MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox NHL Capitals @ Golden Knights (Spiel 5) MLB Astros @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Yankees @ Mets MLB Angels @ Twins NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4 -

US-Kommentar) MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees

Die Philadelphia Eagles dürfen weiter darauf hoffen, dass Quarterback Carson Wentz bis zum Start der Regular Season fit wird. Nach seinem Kreuzbandriss kann Wentz bereits wieder intensiv mit dem Team trainieren.

Eagles-Coach Doug Pederson bestätigte am Mittwoch, dass Wentz schon wieder bei den 7-gegen-7 Einheiten teilnehmen kann. Diese seien eine "kontrollierte Umgebung", um die Fortschritte des Quarterbacks zu beobachten. Auch die von der Trainingseinheit kursierenden Videos dürfen Eagles-Fans hoffen lassen.

Wentz hatte sich am 10. Dezember im Spiel gegen die Los Angeles Rams das Kreuzband gerissen, was den Zeitraum für die Reha und die Rückkehr zu 100 Prozent bis zum Start der kommenden Saison relativ eng macht. Die Tatsache, dass er bereits vor dem verpflichtenden Minicamp kommende Woche derart intensiv auf dem Feld arbeiten kann, dürfte Eagles-Fans jedoch Mut machen.

NFL-Insider: Wentz zum Saisonstart fit

Auch die Berichte von außerhalb werden indes immer positiver. ESPN-Insider Chris Mortensen vermeldete bereits am Dienstag, dass es zunehmend so aussieht, als würde Wentz tatsächlich für Week 1 fit sein.

Die Eagles sind dabei in einer sehr guten Position: Nachdem Backup Nick Foles in den Playoffs über sich hinaus wuchs und maßgeblichen Anteil am Super-Bowl-Triumph hatte, entschied sich Philadelphia gegen einen Trade des Backup-Quarterbacks - obwohl die Angebote da waren. Unter anderem die Cleveland Browns waren Berichten zufolge bereit, einen hohen Draft-Pick zu investieren.

Doch mit Foles weiterhin im Team müssen die Eagles bei Wentz jetzt kein unnötiges Risiko eingehen und könnten sich stattdessen dafür entscheiden, Foles in den ersten Spielen der Saison einzusetzen. Anschließend hätte Philadelphia noch immer die Option, Foles bis zur Trade-Deadline abzugeben.

Carson Wentz' NFL-Statistiken: