NFL: Chicago Bears nehmen Kasim Edebali unter Vertrag

Die Reise von Kasim Edebali in der NFL geht weiter. Medienberichten zufolge erhält der deutsche Linebacker einen neuen Vertrag bei den Chicago Bears.

Nachdem Edebali innerhalb der vergangenen Saison vier Mal das Team gewechselt hatte, wurde sein Vertrag nach der Spielzeit von den New Orleans Saints nicht verlängert. Dort hatte Edebali zu Beginn seiner Karriere von 2014 bis 2016 seine erfolgreichste Zeit. Für die Saints absolvierte der Outsidelinebacker und Defensive End 48 Spiele, in denen er auf 54 Tackles und 8 Quarterback-Sacks kam.

Nach seiner ersten Entlassung in New Orleans machte der 28-Jährige nur noch neun Spiele für die Denver Broncos und vier für die Detroit Lions. Bei den LA Rams kam Edebali nicht zum Einsatz. In der "Windy City" will der Hamburger nun einen Neustart seiner NFL-Karriere wagen. Die Bears warten seit 2010 auf einen neuerlichen Einzug in die Playoffs und haben seit vier Jahren in Folge einen negativen Record zum Ende der Saison gehabt.

Edebalis Karriere-Statistiken in der NFL