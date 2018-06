NFL: 50 Millionen Dollar! Houston Texans verlängern mit Benardrick McKinney

MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox

Die Houston Texans haben vor dem Start ihrer Sommerpause noch einen großen Deal über die Bühne gebracht: Linebacker Benardrick McKinney einigte sich mit dem Team auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung.

McKinney unterschrieb am Donnerstagabend einen Fünfjahresvertrag in Houston. Der Deal ist laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport bis zu 50 Millionen Dollar wert, davon sollen 21 Millionen garantiert sein.

McKinney, Houstons Zweitrunden-Pick 2015, wäre andernfalls in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags gegangen.

Der 25-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Säule in der Texans-Front entwickelt. McKinney ist vor allem mit seiner Geschwindigkeit, Explosivität und Reichweite ein zentraler Baustein für die Defense, in der vergangenen Saison gelangen ihm zudem zehn Tackles For Loss - ein persönlicher Karriere-Höchstwert.

Geschäftsführer Brian Gaine teilte in einem Statement mit: "Benardrick spielt eine Schlüsselrolle in unserer Defense und ist ein extrem produktiver Spieler. Vor allem aber hat er sich zu einem Leader unseres Teams entwickelt. Wir freuen uns, dass wir ihn langfristig binden konnten."

Benardrick McKinneys NFL-Statistiken im Überblick: