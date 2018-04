NFL: Denver Broncos entlassen Running Back C.J. Anderson

MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets NHL Capitals @ Blue Jackets (Spiel 3) NHL Jets @ Wild (Spiel 4) MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs NHL Penguins @ Flyers (Spiel 4) MLB Indians @ Twins NBA Timberwolves @ Rockets (Spiel 2) MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees NBA Warriors @ Spurs (Spiel 3) MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians NFL NFL Draft: Tag 1 NFL NFL Draft: 2. Tag MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants NFL NFL Draft: Tag 3 MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers@ Giants MLB D-backs@Nationals MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs

Die Denver Broncos haben sich von C.J. Anderson getrennt. Der Running Back, der einst als Undrafted Free Agent nach Mile High kam, hatte erst vor zwei Jahren seinen Vertrag verlängert.

Cap-Einsparungen in Höhe von 4,5 Millionen Dollar beschert die Entlassung den Broncos. Wie NFL-Network-Insider Ian Rapoport vermeldet, erfolgte der Cut erst so spät, da Denver bis zuletzt an einem möglichen Trade des Running Backs gearbeitet hatte.

Die Broncos sollen stattdessen große Stücke auf Devontae Booker und De'Angelo Henderson setzen. Auch gibt es immer wieder Gerüchte, wonach Denver ein Kandidat auf Saquon Barkley im Draft sein könnte.

"Ich hatte fünf großartige Jahre", gab Anderson nach seiner Entlassung zu Protokoll. "Ich hab es in den Pro Bowl geschafft, wir haben den Super Bowl gewonnen. Mir sind einige tolle Plays gelungen, es war eine sehr gute Art und Weise, meine Karriere zu starten. Ich möchte der Organisation dafür danken, dass sie mich nach dem Draft verpflichtet hat. Ich hatte Spaß, ich hatte großartige Mitspieler."

Broncos-Geschäftsführer John Elway erklärte in einem Statement: "Über die letzten fünf Jahre hat sich C.J. von einem ungedrafteten Spieler zu einem wichtigen Mitglied unseres Teams entwickelt. Wir wissen zu schätzen, was er hier geleistet hat, insbesondere während der Super-Bowl-Saison. Wir danken ihm für seinen Einsatz auf und abseits des Platzes."

