NFL: Medien: Baltimore Ravens wollen Wide Receiver Dez Bryant

Zieht es Dez Bryant in die AFC North? Nach seiner Entlassung bei den Dallas Cowboys ist Bryant auf dem Markt - ersten Gerüchten zufolge würde er gerne zu einem Cowboys-Division-Rivalen wechseln. Die erste Spur aber führt offensichtlich nach Baltimore.

Das berichtet NFL-Network-Insider Ian Rapoport. Demzufolge soll Baltimore seit Bryants Entlassung das größte Interesse zeigen. Die Ravens wollen laut Rapoport trotz der Free-Agency-Verpflichtungen von Michael Crabtree und John Brown dringend nochmals in ihr Receiver-Corps investieren.

Neben Baltimore haben Rapoport zufolge außerdem die Buffalo Bills und die New Orleans Saints die Fühler nach Bryant ausgestreckt, insbesondere Buffalo hätte noch dringend Bedarf nach einem Starting-Receiver. Die Saints könnten Bryant primär als Red-Zone-Target einplanen.

Die Ravens indes haben in den vergangenen Jahren immer wieder in erfahrene Receiver - Jeremy Maclin, Steve Smith oder Anquan Boldin etwa - investiert. In der Vorsaison hatte Baltimore eines der schlechtesten Wide-Receiver-Corps der gesamten Liga, was vor allem in der zweiten Saisonhälfte, als sich die Line und Quarterback Joe Flacco stabilisierten, zu einem großen Klotz am Bein wurde.

Dez Bryants NFL-Statistiken im Überblick: