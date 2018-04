NFL: Tom Brady nach wilden Gerüchten: Neuer Vertrag statt Karriereende?

MLB Live Red Sox @ Angels MLB Live Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees NBA Warriors @ Spurs (Spiel 3) MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians NFL NFL Draft: Tag 1 MLB Brewers @ Cubs NFL NFL Draft: Tag 2 MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants NFL NFL Draft: Tag 3 MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers@ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs

Rund um Tom Brady rankten sich am Mittwoch wilde Gerüchte - der Quarterback der New England Patriots soll plötzlich auch das Karriereende in Erwägung ziehen. Diese Berichte wurden inzwischen relativiert, allerdings will Brady offenbar einen neuen Vertrag.

Das vermelden die NFL-Network-Insider Ian Rapoport und Mike Garafolo übereinstimmend. Brady soll demnach vor dem Start der kommenden Saison auf einen neuen Deal hoffen, der 40-Jährige geht in das vorletzte Jahr seines aktuellen Vertrags. Sein Cap Hit sowohl 2018 als auch 2019 beträgt 22 Millionen Dollar.

Brady hatte in den vergangenen Jahren mehrfach betont, dass er bis Mitte 40 spielen will - Rapoport bekräftigte jetzt nochmals, dass Brady definitiv 2018 spielen wird. Das hätten ihm mehrere Quellen bestätigt. Auch soll er bereits ein Passing Camp mit einigen Mitspielern vor dem Start des Training Camps planen.

Medien: Brady-Verbleib noch nicht gesichert

ESPN-Insider Adam Schefter heizte am Mittwoch die Gerüchteküche kräftig an. Seinen Informationen zufolge hat Brady intern bislang nicht bestätigt, dass er auch die kommende Saison in New England bestreiten wird. Selbst das Karriereende sei demnach noch eine Option.

Zwar haben zwei verschiedene Quellen gegenüber Schefter vermeldet, dass sie davon ausgehen, dass Brady auch die 2018er Saison im Patriots-Trikot bestreitet. Doch eine sichere Aussage vonseiten des Quarterbacks gibt es offensichtlich noch nicht, genau wie auch von Tight End Rob Gronkowski. Gronk kokettiert seinerseits bereits seit Wochen mit dem Karriereende.

New England: Brady-Ärger mit Bill Belichick?

Ähnlich wie bei Gronkowski soll auch Brady mit der von Coach Belichick installierten, ultra-fokussierten und wenig auf Spaß oder lockeren Umgang bedachten Kultur nicht mehr einverstanden sein - das vermeldete NBC-Boston-Berichterstatter Tom Curran in einem ausführlichen Bericht. Demzufolge führe Brady Tagen eine "offene Revolte" gegen Head Coach Bill Belichick an.

Passen dazu hatten Tackle Nate Solder, Running Back Dion Lewis und Wide Receiver Danny Amendola - drei Free Agents, die New England im Laufe der diesjährigen Free Agency verlassen haben - argumentiert, dass das Patriots-Umfeld für Spieler nicht gerade einfach sei. Gronkowski befeuerte die Gerüchteküche zusätzlich, als er bei Amendolas Abschied dem Ex-Teamkollegen via Social Media riet: "Sei frei, sei glücklich!"