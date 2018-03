Richard Sherman schießt gegen Seahawks-Coach: "Eher fürs College gemacht"

NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs

Der Abschied von Richard Sherman aus Seattle hängt dem Cornerback ganz offensichtlich noch nach. Sherman, der von den Seahawks nach seinem Achillessehnenriss und mit Blick auf den teuren Vertrag entlassen worden war, schoss jetzt gegen Hawks-Coach Pete Carroll.

Als Gast im TomaHawk-Podcast, welcher von Ex-Browns-Tackle Joe Thomas und Ex-Browns-Receiver Andrew Hawkins betrieben wird, erklärte Sherman, dass auch Seahawks-Coach Pete Carroll eine Teilschuld an dem Abschied des Cornerbacks sowie dem generellen Umbruch habe.

"Seine Philosophie ist eher fürs College geeignet", erklärte Sherman. "Man bekommt vier Jahre, dann wird rotiert." Weiter hätten alle Spieler in Seattle nach all den Jahren jede motivierende Ansprache von Carroll genau wie "jede unterhaltsame Anekdote gehört. Wir haben sie - im wahrsten Sinne des Wortes - alle gehört. Wir konnten sie rezitieren, bevor er überhaupt losgelegt hat. Ich denke, das war ein Faktor."

Seahawks: Sherman kritisiert Umgang mit den Spielern

Weiter betonte der 29-Jährige, dass Seattle im Umgang mit seinen Spielern einen falschen Weg eingeschlagen habe: "Ich glaube, dass sie da ein wenig von ihrem eigenen Pfad abgekommen sind, wenn wir davon sprechen, wie sie Spieler sehen und wie sie sie einschätzen. Säulen des Teams wurden weniger wertgeschätzt, man ist neugierig mit Blick auf die jüngeren Spieler und das Unbekannte."

So sei die Philosophie, "zu sagen: 'Vielleicht ist er der nächste Star', anstatt zu sagen: 'Hey, wir haben in unserer Secondary Hall-of-Fame-Talent - wie wäre es, wenn wir das ausnutzen?' Es wäre wie, wenn sich Pittsburgh gesagt hätte: 'Troy Polamalu ist toll, aber lasst uns doch mal herausfinden, was der Spieler hinter ihm drauf hat.'"

Sherman entschied sich kurz nach seiner Entlassung in Seattle für einen Wechsel zu den San Francisco 49ers, was ihm - als Seattles Division-Gegner - zwei Spiele pro Jahr gegen sein Ex-Team garantiert.

