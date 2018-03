NFL-News: Cleveland Browns sichern sich Jarvis Landry per Trade

NHL Canadiens @ Lightning NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans

Die Cleveland Browns haben sich übereinstimmenden US-amerikanischen Medienberichten zufolge die Dienste von Wide Receiver Jarvis Landry gesichert. Der 25-Jährige kommt demnach per Trade von den Miami Dolphins.

Die Dolphins hatten sich Landrys Dienste zuletzt per Franchise Tag für ein weiteres Jahr gesichert. In Cleveland soll der Slot-Receiver nun eine langfristige Vertragsverlängerung unterzeichnen und so dauerhaft an die Franchise gebunden werden.

Miami erhält Ian Rapoport von NFL Network zufolge jeweils einen Draft Pick in den Jahren 2018 und 2019 im Gegenzug. In der vergangenen Saison hatte Landry 112 Receptions (Career-High) für 987 Yards und 9 Touchdowns (Career-High) verbuchen können.